“世界末日时钟”: 距离午夜12点仅剩90秒

（德国之声中文网）周二（1月24日），《原子科学家公报》组织将其设置的具有象征意义的“世界末日时钟”（Doomsday Clock）调整到比以往任何时候都更接近午夜，警醒人们俄罗斯入侵乌克兰加剧了核战争、疾病和气候变化给人类带来的威胁。

时钟上为2023年设置的时间为距离午夜12点只剩下90秒。午夜12点象征着人类的末日。

在新冠疫情发生三年之后，时钟上的时间距离“世界末日”又走快了10秒。上一次调整是在2020年，当时它向前走了20秒，距离“世界末日”还剩100秒。

该组织表示，将时间调整到更接近午夜“主要但不完全是因为俄罗斯入侵乌克兰以及核战争升级风险的增加”。

为什么距离午夜12点更近了？

该公报的主席兼首席执行官布朗森（Rachel Bronson）周二在华盛顿举行的新闻发布会上说，“俄罗斯毫不掩饰的核武器威胁提醒世界，冲突升级——无论是意外、故意还是误判——是一个可怕的风险。冲突完全失控的可能性仍然很高。”

该组织的历史可以追溯到第一批核武器的设计和使用。它表示，围绕扎波罗热核电站和废弃的切尔诺贝利熔毁场周围的战斗加剧了原子风险。

布朗森宣布，该组织的公告也将首次翻译成俄语和乌克兰语发表，以引起相关关注。

她还说，将时钟调整到比以往任何时候都更接近午夜是“我们不会轻率做出的决定”，它反映出“我们正生活在一个前所未有的危险时期”。

她敦促西方国家和乌克兰加倍努力通过谈判解决问题。

布朗森说：“美国政府及其北约盟国和乌克兰有多种对话渠道；我们敦促其领导人探索所有这些渠道，以充分发挥其让这个时钟逆转回来的能力。”

为世界末日做准备 新兴商业模式受欢迎

“世界末日时钟”的前世今生

《原子科学家公报》将这座时钟描述为“人类距离自我毁灭有多近的隐喻”，并根据其对不断变化的全球威胁水平的评估将其指针向前或向后移动。

爱因斯坦、奥本海默和其他参与“曼哈顿计划”和第一批核武器研发的科学家于1945年创立了《原子科学家公报》。这是一家总部位于芝加哥的非营利组织和学术期刊出版者。“世界末日时钟”设立于1947年。

时钟最初设置为距离午夜七分钟。距离午夜最远的时间是17分钟，发生在1991年，当时冷战结束，苏联解体。

这座时钟也因其在系列漫画《守望者》和根据它改变的同名电影中浓墨重彩的描绘而广为人知。

该组织成员是一批研究核武器、气候变化和其他危机的科学家，包括 13 位诺贝尔奖获得者。他们每年一次对世界局势进行讨论和评估，决定该时钟的时间设置。

生物武器的担忧和气候危机的加剧

周二，布朗森还提到了在乌克兰战争中使用生物武器的潜在风险。她说：“关于乌克兰生物武器实验室的系列虚假信息引起了人们的关注，担心俄罗斯可能正在考虑部署此类武器。”

该组织成员之一、斯德哥尔摩环境研究所科学家卡塔（Sivan Kartha）表示，气候风险也变得越来越明显，并且随着各国寻求俄罗斯天然气的替代品而增加煤炭使用量而加剧。

“经过（2020年）疫情导致的经济衰退，全球燃烧化石燃料产生的二氧化碳排放量在2021 年反弹到历史新高，又在 2022 年继续上升再创历史新高。”卡塔说，“由于更加明显的气候变化，排放量仍在增加，极端天气仍在继续。”

她指出，2022年巴基斯坦的洪水就是一个例子。

2022年：气候危机袭击家园 欧洲：极端高温与严重干旱 欧洲的夏季经历了极端高温和 500 年来最严重的干旱。西班牙创纪录的热浪导致 500 多人死亡，气温升至 45 摄氏度（113 华氏度）。 在英国，最高气温飙升至40多摄氏度。 非洲大陆的部分地区经历了一千年来最干旱的时期，许多地区被迫定量供水。

2022年：气候危机袭击家园 野火横扫欧陆 从西部的葡萄牙、西班牙和法国，到东部的意大利、希腊和塞浦路斯，再到北部的西伯利亚，整个欧洲大陆都火光熊熊。到今年年中，大火已经吞没了 660,000 公顷（1,630,896 英亩）的土地——这是自 2006 年有记录以来火灾损失的最大面积。

2022年：气候危机袭击家园 洪灾摧残亚洲 极端的季风降雨淹没了巴基斯坦三分之一的土地，造成1100多人死亡，3300万人无家可归，并引发疾病蔓延。大雨也袭击了阿富汗。极端的洪水摧毁了数千公顷的土地，使该国本已严重的饥饿状况更加恶化。

2022年：气候危机袭击家园 极端高温和台风也困扰亚洲 在洪水之前，阿富汗、巴基斯坦和印度遭受了极端的高温和干旱。与此同时，中国经历了 60 年来最严重的干旱和有记录以来最严重的热浪。 到初秋，已有12次台风肆虐全国。 大风暴还袭击了菲律宾、日本、韩国和孟加拉国。气候变化正在使这种风暴变得更加强烈。

2022年：气候危机袭击家园 干旱和洪水重击非洲 非洲的升温速度比世界大部分地区都快。这就是为什么非洲大陆受到不断变化的降雨模式、干旱和洪水的超负荷打击。索马里正在应对40年来最严重的干旱。这场危机迫使超过一百万人背井离乡。

2022年：气候危机袭击家园 饥饿的非洲大陆 洪水和大旱使非洲某些地区的农业和畜牧业几乎无法维持。因此，数百万人正在经历饥饿。在埃塞俄比亚、索马里和肯尼亚，已经有许多人死于饥饿。

2022年：气候危机袭击家园 水深火热的北美洲 强风暴肆虐美国加利福尼亚州、内华达州和亚利桑那州。 一个热穹顶在夏末烧焦了这三个州，气温达到40多摄氏度（104 华氏度）。 与此同时，夏季早些时候的暴雨导致黄石国家公园和肯塔基州发生严重洪灾。

2022年：气候危机袭击家园 飓风从南到北席卷美洲 9月，飓风伊恩摧毁了美国的佛罗里达州，当地政府称其造成了“历史性的”损失。在此之前，伊恩横穿古巴，导致当地停电多日。当月早些时候，飓风菲奥娜在袭击拉丁美洲和加勒比地区之后，北上成为袭击加拿大的最严重的热带气旋，损失非常惨重。

2022年：气候危机袭击家园 中美洲再遭风暴袭击 飓风菲奥娜还不是袭击中美洲的唯一风暴。10月，朱莉娅飓风袭击了哥伦比亚、委内瑞拉、尼加拉瓜、洪都拉斯和萨尔瓦多，造成了广泛的破坏。全球升温使海洋表面温度上升，导致飓风更加严重。

2022年：气候危机袭击家园 南美洲的极端干旱 持续的干旱几乎席卷了整个南美大陆。 例如，智利自 2007 年以来一直极度缺乏降雨。在许多地区，小溪与河流的水量减少了 50-90%。 墨西哥连续数年几乎没有下雨。 阿根廷、巴西、乌拉圭、玻利维亚、巴拿马以及厄瓜多尔和哥伦比亚的部分地区也在遭受干旱。

2022年：气候危机袭击家园 新西兰和澳大利亚变成泽国 强降雨导致澳大利亚在 2022 年多次发生极端洪水。1 - 3 月期间，澳大利亚东海岸的降雨量相当于德国全年的降雨量。新西兰也没有逃过洪水。天气现象“拉尼娜”是极端事件的幕后推手，但气候变化加剧了这些危害。更加温暖的大气层吸收了更多的水分，使降雨量增大。 作者: Jeannette Cwienk



潘基文呼吁七国集团进行核裁军谈判

前联合国秘书长潘基文留意到“世界末日时钟”发出的警告，并呼吁世界各国领导人采取行动。

“各国领导人没有留意到‘世界末日时钟’在2020年发出的警告。”潘基文说， “我们都在继续付出代价。在 2023 年，为了我们所有人的利益，他们发出的警告至关重要。”

诺贝尔和平奖获得者国际废除核武器运动也注意到了“世界末日时钟”上时间的变化。

“我们已经受够了在‘世界末日时钟’警告之后的无所作为。” 该组织执行董事菲恩（Beatrice Fihn）在一份声明中说，“核武国家的领导人必须紧急进行核裁军谈判，而2023年5月在广岛举行的七国集团会议是制定此类计划的最佳时机。”

1945年8月6日，广岛成为历史上第一个遭受原子弹轰炸的城市。8月9日，另一颗原子弹在长崎的上空投下。

这两次袭击导致日本投降并最终结束了第二次世界大战，《原子科学家公报》组织也因此创立。核战争威胁也引发了冷战期间美国与苏联的核军备竞赛。

这些有关广岛核爆的画面 全是错的！

（法新社、路透社）

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