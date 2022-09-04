世界最长！瑞士长近2公里的火车打破世界记录

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在风景如画的一条瑞士铁路线上，一辆长长的火车完成了一段旅行。这辆总长度达到1.9公里的列车由100节车厢组成，它打破吉尼斯世界纪录，是世界上最长的客运列车。
瑞士雷蒂亚铁路公司（RhB）是瑞士最大的私营铁路运营商，该公司为创造世界纪录开出了这辆由一百节车厢组成的超长客运火车。列车总长度为1910米，像一条灵巧的蛇一样，在阳光明媚的秋日，蜿蜒穿行在阿尔卑斯山脉。
这列载着150名乘客的列车从普雷达（Preda）开往大约25公里外的阿尔瓦诺伊（Alvaneu），车程大约1个小时。沿途有许多民众驻足观看。
列车行驶的阿尔布拉/贝尔尼纳铁路线历史悠久。它已被联合国教科文组织评定为世界文化遗产。这条线路总长130公里，贯穿瑞士东南部，铁路线与其所穿越的丰富文化风景结合为一体，被称为是世界上最壮观的路线之一。这辆长度创世界纪录的列车在这条铁路线上穿过兰德瓦瑟高架桥。这座有120年历史的大桥长约140米，高65米。
总共需要7名火车司机来驾驶这列超长火车。加速或其他操作都得同步进行。为了确保通信畅通，瑞士军方提供了一部电缆野战电话。由于隧道众多，无线电和移动电话都无法确保同时接收信息通讯。
在一份声明中，雷蒂亚铁路公司宣布，吉尼斯世界纪录已经收录这份新的世界纪录。首席执行官法斯西亚蒂（Renato Fasciati）开心地说，开通这列火车是为了庆祝瑞士铁路成立175周年，并也以此向外界展示瑞士在铁路运输技术上的成就。
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