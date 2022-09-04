世界最长！瑞士长近2公里的火车打破世界记录

兰德瓦瑟高架桥

列车行驶的阿尔布拉/贝尔尼纳铁路线历史悠久。它已被联合国教科文组织评定为世界文化遗产。这条线路总长130公里，贯穿瑞士东南部，铁路线与其所穿越的丰富文化风景结合为一体，被称为是世界上最壮观的路线之一。这辆长度创世界纪录的列车在这条铁路线上穿过兰德瓦瑟高架桥。这座有120年历史的大桥长约140米，高65米。