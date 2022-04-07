客座评论：多面向的中国与失信的政府

徐州丰县被锁喉的八孩母事件，是中国进入2022年后一起严重的社会治理危机，自1月下旬在自媒体上揭开后，至今舆论未息，民情汹涌，在民间的关注度已盖过同一时期举行的北京冬奥会。民众始终把质疑指向官方。政论家邓聿文认为，客观来说，调查一起时间跨度达十几年的事情的确要费些周折，但地方政府的迟钝反应并因此而招致舆论的强烈不满，不客气地讲，是“罪有应得”。