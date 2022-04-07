《橄榄树和柏树间的木屋》（Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès）：7135万美元
《橄榄树和柏树间的木屋》是荷兰画家梵高（Vincent van Gogh）在 1889年10月完成的一幅画作。当时梵高因精神问题在圣雷米郊外疗养院休养，他对普罗旺斯风景中常见的橄榄树和柏树着迷不已，认为它们是生命、感触和力量的象征，就如同阿尔勒的向日葵一般。画作中的卷曲和旋转反映出艺术家躁动不安的情感和疯狂的幻觉世界。这幅画作近日在佳士得纽约拍卖会上以7135万美元成交，成为当场拍卖会上成交价最高的作品。
《橄榄树和柏树间的木屋》（Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès）：7135万美元
《橄榄树和柏树间的木屋》是荷兰画家梵高（Vincent van Gogh）在 1889年10月完成的一幅画作。当时梵高因精神问题在圣雷米郊外疗养院休养，他对普罗旺斯风景中常见的橄榄树和柏树着迷不已，认为它们是生命、感触和力量的象征，就如同阿尔勒的向日葵一般。画作中的卷曲和旋转反映出艺术家躁动不安的情感和疯狂的幻觉世界。这幅画作近日在佳士得纽约拍卖会上以7135万美元成交，成为当场拍卖会上成交价最高的作品。