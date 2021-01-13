"世界最幸福国家"：芬兰四连冠

（德国之声中文网）联合国周五（3月19日）发布的一份报告显示，在新冠疫情爆发一年之后，芬兰再次被评为世界上最幸福的国家。这是芬兰连续第四年在该报告榜单中登顶。

研究人员表示，这 "并不令人感到意外"，因为芬兰在衡量互相信任的指标中，始终名列前茅。这也有助于在疫情期间保护生命和生计。

报告调查的国家中，有23个是女性领导人执政，芬兰是其中之一。报告称，这些女性领导人"倾向于以整体福祉为目标制定政策"，注重抑制病毒在社区的传播。

这份《世界幸福报告》是基于盖洛普三年来对各国民众对自己幸福感的调查。

新冠疫情2020年在全球范围内造成200万人死亡，使得年死亡率增加了近4个百分点。该报告还列举了新冠疫情给人们造成的经济和精神上的代价。

哥伦比亚大学可持续发展中心的研究人员赛克斯（Jeffrey D Sachs）说："这场疫情在全球环境威胁、各国合作的必要性和困难方面给我们敲了警钟"。

该报告中用于评估的因素包括人均国内生产总值(GDP)、预期健康寿命、自由度以及对政府和企业腐败的看法。

丹麦、瑞士、冰岛、荷兰、挪威、瑞典、卢森堡和新西兰也位列前10名之中。

美国排名第20位，俄罗斯第77位，中国第85位，印度第140位。排在149名之后的是卢旺达、津巴布韦和阿富汗。

该报告由可持续发展解决方案网络（SDSN）委托，在 "国际幸福日（3月20日）前夕发布。

如何提高幸福感？10个办法供参考 与人交流！ 人际交往对获得幸福感非常重要。如果拥有强大与丰富的社会关系，人们会更幸福、更健康、更长寿。与家庭和朋友的紧密关系赋予我们爱与生命的意义，给予我们支持，增强我们的自信。所以，人们应该加强已有的社会关系，建立起新的社会关系，打开幸福之门。

如何提高幸福感？10个办法供参考 帮助他人！ 照顾他人也是通往幸福的基石。帮助别人会让我们自己更幸福、更健康。你的付出会加强人际关系，为所有人创造一个更幸福的社会。这并不仅仅是付出金钱，也可以是时间、精力和想法。想要幸福，那就做好事吧。

如何提高幸福感？10个办法供参考 注意健康！ 身心健康相辅相成。动起来，人会更感到幸福，也有益于健康，还能改善心情，甚至让我们摆脱抑郁。有些简单的事每天都可以做。比如出门走走，保证充足睡眠。

如何提高幸福感？10个办法供参考 定一个让你憧憬的目标！ 积极面对未来对幸福至关重要。我们需要一个激励自己前行的目标，但它不能遥不可及。如果试图去办一件做不到的事，只会让我们平添烦恼。远大而现实的目标则给我们的生活指明方向。一旦目标实现，我们将获得满足和成就感。

如何提高幸福感？10个办法供参考 品味当下！ 生命本该赋予我们更多——有过这样的想法吗？告诉你一个好消息，生命的确会赋予我们更多，而你只需要静下来，细细品味。只要更用心，我们在各个领域的幸福感都会得到提升。细细体味当下，会让我们不沉湎于过去，也不总是因未来而烦恼。

如何提高幸福感？10个办法供参考 积极面对！ 高兴、感激、满意这样积极的情感不仅会让我们一时感到幸福。据一项研究，这样的经历多了，还会形成螺旋上升的效应。尽管我们必须现实地看待生活中的起起落落，但多看好的一面还是更有益——也就是看到杯子一半是满的，而不是一半是空的。

如何提高幸福感？10个办法供参考 学无止尽！ 学习会让我们感到幸福，让我们产生新的想法，保持好奇心和积极的状态。学习会带给我们满足，让我们更为自信，提高承受力。学习的范畴很广，可以是新技能、新语言、也可是学唱歌或新的运动项目。

如何提高幸福感？10个办法供参考 想办法重新站起来！ 每个人在生活中都会遇到压力，经历失落或创伤。对此如何反应，关系到我们幸福与否。人们往往不能左右事情的发生，但可以左右自己的态度。一项新的研究显示，人们可以学会如何面对阻力，也能学会其它的生活技能。

如何提高幸福感？10个办法供参考 善待自己！ 没有人是完美的。但我们却往往喜欢和别人做比较。如果老拿“己所无”去比“人所有”，就很难产生幸福感。如果学会接受自己，善待自己——即便事情不如所愿——那我们的幸福感就会提高。同样，我们也应该学会接受别人，而不是试图改变别人。

如何提高幸福感？10个办法供参考 融于天地间 找到生活的意义，你会更幸福，压力会减轻、恐惧和沮丧会消失。生活的意义可以是我们的宗教信仰，也可以是为人父母或者一份工作。答案因人而异，但其分量都重过我们自身。



张平/王凡（德新社）

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