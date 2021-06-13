“世界最大家庭”之父在印度去世

（德国之声中文网）有媒体报道称，被视为全球最大家庭之父的印度男子乔奥纳·查纳（Ziona Chana）上周日（6月13日）在该国东北部的米佐拉姆邦（ Mizoram）谢世，享寿76。

米佐拉姆邦单名首席部长推文哀悼，并指出，查纳及家人使其所居住村庄成了该邦主要旅游景点之一。

查纳共留下39个妻子和94个孩子。他生前是一个不起眼的基督教派 "查纳帕尔"（Chana pawl）的掌门人。该教派由他的父亲于1942年创立，主张一夫多妻制，据称现有约2000名成员，大都居住在查纳所在的巴科塔翁村（Baktawng）。

"幸运的人"

根据查纳本人的说法，他于1959年娶了第一个妻子，当时他15岁。他还自称曾在某一年娶下10个女人。最近一次婚姻是在2004年，新娘当时25岁。

尽管一夫多妻制在印度属非法，但米佐拉姆邦允许一些部落有例外。

查纳及其家人都住在他所谓的 "新一代之家" -- 一栋有100个房间的四层楼房。妻子们睡在与他卧室相邻的房间里。当地人说，他喜欢同时有七八个人在自己身边。

查纳和家人住在米佐拉姆邦巴科塔翁村的 "新一代之家"

依据众多消息来源，查纳被视为现世最大家庭之长，包括孙辈、曾孙辈在内，全家共有167名成员。不过也有消息称，加拿大摩门教一夫多妻制教派首领温斯顿·布莱克莫尔（Winston Blackmore）与27位妻子生有约150个孩子，全家人口总数达178。

2011年，查纳告知路透社："我已准备继续扩大我这个家，愿在任何程度上结婚。我有这么多人需要关心和照顾，我认为自己是个幸运的人。"

当地新闻指，糖尿病和高血压导致的并发症是查纳死亡原因。

（德新社，路透社）

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