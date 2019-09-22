世界最古老旅行社Thomas Cook宣布破产

（德国之声中文网）周一（9月23日），Thomas Cook倒闭，数十万名游客滞留在外。

英国民用航空局（CAA）表示，这家世界最古老的旅行社在经营178年之后停止营业。

在声明中，Thomas Cook称，由于未能在股东与出资方之间达成一致，而不得不立即宣布破产。

Thomas Cook证实，所有旗下飞行航班都已取消。

该公司首席执行官表示道歉，并称已做出了所有的尝试。此前为避免破产，该公司一直在寻找投资者提供2.26亿欧元资金。

估计目前有60万名购买了Thomas Cook服务的游客正在度假中。

Thomas Cook旗下四家航空公司停飞，全球约2万名员工失业。

德国是Thomas Cook最大的市场之一

二战以来英国规模最大的撤侨行动

英国政府及航空部门已制定计划，由其它航空公司将英国游客送回英国。这将是该国自二战以来最大的运送英国国民返回行动。

德国是Thomas Cook最大的市场之一。据称， 保险公司将协助组织运送德国游客返回。

德国航空公司Condor在Thomas Cook旗下，目前已向政府申请一项过渡期贷款。Condor表示，截至目前，航班运营正常。

德国其它在Thomas Cook旗下的旅行设还包括Neckermann、Reisen、Bucher Last Minute、Öger Tour、Air Marin和Thomas Cook Signature。据这些公司发表的声明，也已停止旅行业务的销售。

英国首相约翰逊：不出手救市

英国首相约翰逊表示，英国政府不应当出手挽救Thomas Cook，因为其它企业也可能会因此有这样的期待。

"我们需要看的是，旅行运营商如何避免未来出现这样的情况。必须要反思这些企业的负责人是否采取了足够的应对措施。"

英国政府拒绝了Thomas Cook提出的需要1.5亿英镑（约合1.87亿欧元）的拯救请求。不过，约翰逊承诺会把英国游客接回国。

刚刚过去的周末，在最后试图达成协议的努力失败后，Thomas Cook宣布破产。

中国复星集团竞标表示失望

中国的复星集团率领了最后的竞标，以避免Thomas Cook破产。周一，复星表示"感到失望，托马斯·库克集团未能与其他分支机构、核心贷款银行、高级票据持有人和其他相关方一起为其拟议的资本重组找到可行的解决方案"。

据法新社报道，在Thomas Cook倒闭前，复星集团拥有其约18%的股份。

英国民用航空局建议已订了Thomas Cook航班的旅客：如果人在海外，则不要贸然前往机场，直到航班确认；在英国的游客则不要前往机场，因为所有航班都已取消。

苗子/洪沙（路透社、德新社、法新社、美联社）