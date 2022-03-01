世界新闻摄影奖：震撼欧洲的新闻照片

（德国之声中文网）每年，世界新闻摄影基金会都会评选出年度最佳新闻照片。它现在已经选出了欧洲地区的最佳照片。它们是破坏性的森林火灾和乌克兰危机的镜头。

奖项的新规则

这是第一次按照新的规则进行评选。该基金会本周四在阿姆斯特丹宣布，该奖项最初将在各地区颁发。一个全球评委会首先决定了来自世界六个地区的最佳新闻照片--分为几个类别。然后，将从中选出全球获奖者并在4月7日宣布。来自130个国家的4000多名摄影师参加了这次活动，提供了近65000张照片。

来自欧洲的最佳单张照片是由察卡利迪斯（Konstantinos Tsakalidis）为彭博新闻社拍摄的。图为2021年8月8日希腊埃维亚岛的森林大火。 在Gouves村，81岁的帕纳伊尤塔（Kritsiopi Panayiota）神情绝望地站在她的房子前，大火正在逼近，有可能烧毁房子。

森林火灾也是海特曼（Nanna Heitmann）为马格南图片社拍摄的系列作品的主题，该作品在"故事"类中获胜。这些照片是在西伯利亚拍摄的。

对乌克兰危机的长期观察

战争爆发前的乌克兰冲突是"长期项目"类别中的系列主题。在这里，来自VU图片社的法国摄影师埃尔博特（Guillaume Herbaut）获得了一等奖。他展示了2013年至2021年乌克兰的紧张局势，以及俄罗斯对克里米亚的占领和乌克兰的战斗。

2001年，在切尔诺贝利逗留期间，埃尔博特了解了这个国家。从那时起，他经常前往乌克兰，并在那里一次又一次地工作。埃尔博特告诉DW，战争摄影的任务是在混乱的情况下提供背景和思考。他总是会质疑自己作为一个专业摄影师的角色。他说："因为我们不能总是做第一，所以我们必须找到角度、特别的故事和个人的方法来讲述一个故事：以新闻和视觉的方式"。

本迪克森（Jonas Bendiksen）关于马其顿北部城镇韦莱斯（Veles）的假新闻调查项目"韦莱斯之书（The Book of Veles）" "获得了开放格式组的一等奖。

记者镜头下的2020：世界新闻摄影奖获奖作品 年度世界新闻摄影奖最佳照片 2020年8月，在圣保罗一家养老院，85岁的罗莎（Rosa）与一名女护理人员紧紧相拥，——5个月来第一次。因为疫情，巴西所有养老院都实施严格限制措施，禁止亲属看望。丹麦摄影家尼森（Mads Nissen）捕捉到了这一感人瞬间，荣获新闻类最佳单幅照片奖及大奖。

记者镜头下的2020：世界新闻摄影奖获奖作品 年度世界新闻故事图片奖 意大利摄影师法奇隆戈（Antonio Faccilongo）以长期摄影报道“哈比比”（Habibi） 记录巴、以在约旦河西岸和加沙地带冲突的后果。此图录下的是巴勒斯坦妇女儿童来到与以色列交界处一检查站时情景。为看望在以色列被囚的丈夫，她们常要在路上花费数小时。

记者镜头下的2020：世界新闻摄影奖获奖作品 当代题材类：单幅照片奖 阿根廷摄影摄像记者托斯科（Pablo Tosco）的作品讲述被边缘化人群的故事，重现了移民和逃亡带来的不平等和悲剧。本图中，法蒂玛（Fatima）和她9个孩子中的一个在也门海滩准备着一张渔网；这张渔网要保障全家人生计。

记者镜头下的2020：世界新闻摄影奖获奖作品 当代题材类：故事奖 俄罗斯纪实摄影家瓦西里耶夫（Alexey Vasilyev）关注祖国极北地区住民的日常生活和民族认同。在那里，气温有时会将降至零下50度。本图上，在全球最大的国家内行政区——俄罗斯联邦的萨哈（Sacha）共和国，戏剧演员尼古拉耶娃（Isabella Nikolaeva）正在准备自己的角色。

记者镜头下的2020：世界新闻摄影奖获奖作品 环境类：单幅照片奖 2020年11月，加利福尼亚水下及环境摄影师佩斯（ Ralph Pace）在沿海城市蒙特利（Monterey ）附近拍下了一只好奇的海狮。这只动物正盯上一个丢弃的口罩。据估计，全球每月有1300亿只一次性口罩成为垃圾，危及大自然。这些口罩会被动物误当食物。

记者镜头下的2020：世界新闻摄影奖获奖作品 环境类: 故事奖 在南美洲的潘塔纳尔（Pantanal ）湿地，2020年发生了数十年来的最严重火灾，过火面积达14万到16万平方公里。巴西摄影师阿尔梅达（Lalo de Almeida）的这幅作品上，一志愿者正在一座木桥下留心观察火点。

记者镜头下的2020：世界新闻摄影奖获奖作品 自然类：故事奖 今年获奖作品也不全是暗色调。荷兰摄影师Jasper Doest疫情中居家隔离期间，一对鸽子不时造访他的公寓。他及时捕捉到它们研究洗碗机时好奇大胆的神态。 作者: Torsten Landsberg



（德新社/世界新闻照片官网worldpressphoto.org）

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