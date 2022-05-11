世界新闻摄影奖年度照片：被撤离的乌克兰孕妇

年度照片奖：被炮击的妇女和孩童

在「马里乌波尔之战」系列中，乌克兰摄影记者马洛列卡（Evgeniy Maloletka）记录了俄乌战争的影响，他透过相机拉近与乌克兰人民以及其命运之间的距离。在照片中，怀孕的卡里尼娜（Iryna Kalinina）被救难人员从遭到炮击的诊所撤离。她未出世的孩子名为Miron，意为「和平」—— 不幸胎死腹中，过了30分钟后，卡里尼娜也去世了。