世界新闻摄影奖年度照片：被撤离的乌克兰孕妇

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俄乌战争带来的创伤、阿富汗少年的痛苦、气候变化的后果和被迫搬迁的社区——世界新闻摄影奖的获奖图片赤裸地以触动人心的方式展示了世界的现状。
在「马里乌波尔之战」系列中，乌克兰摄影记者马洛列卡（Evgeniy Maloletka）记录了俄乌战争的影响，他透过相机拉近与乌克兰人民以及其命运之间的距离。在照片中，怀孕的卡里尼娜（Iryna Kalinina）被救难人员从遭到炮击的诊所撤离。她未出世的孩子名为Miron，意为「和平」—— 不幸胎死腹中，过了30分钟后，卡里尼娜也去世了。
摄影记者马列卡捕捉的画面不仅展示死亡和失去，还纪录了人们的惶恐和希望。戈玛（Zhanna Goma，图右）和她的邻居们在马里乌波尔的一个避难所里等待，而外面的战争正在肆虐。
丹麦摄影师尼森（Mads Nissen）提醒我们在塔利班统治下的阿富汗人民命运。艾哈迈德（Khalil Ahmad）在镜头前展示了他的伤疤，他的父母卖掉哈迈德的肾脏，以养活他们的十个孩子。但从那时之后，艾哈迈德的生活再也无法快乐起来。自从阿富汗的经济崩溃以来，人体器官贩运事件急剧增加。
来自亚美尼亚的巴巴贾尼扬（Anush Babajanyan）在她的照片中处理了一个在中亚以外很少受到关注的主题：气候变化的后果和咸海干涸地区的水资源争夺战。照片中的三位女子在一个温泉边，巴巴贾尼扬不仅展示了攸关生存的斗争，还显现了人们的坚韧和机智。
在她的长期项目中，巴巴贾尼扬还记录了四个不靠海的亚洲国家——塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦——在气候危机时期如何争夺水资源分配。这些国家之间脆弱的平衡和均衡正在逐渐瓦解。
埃及亚历山大市Al Max区的居民世代以渔民身份生活在水上并与水为伴。但由于海平面上升，现在他们正被重新安置。但还有一个更关键的原因是：国家希望为新的房地产和投资提供空间。埃及人马赫第（Mohamed Mahdy）建立了互动网站，用图片和文字描绘了Al Max社区居民的紧密联系。
美国5月的外交重头戏放在亚洲，5月12日召开美国东盟峰会；5月20日，拜登总统开始访问韩日，并进行四国安全对话领导人会谈。毫无疑问，这一连串活动都针对中国，中国是美国此次亚洲外交的不在场主角。
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