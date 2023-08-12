世界排名下滑 日本高校前景堪忧

（德国之声中文网）一段时间以来，前往日本接受高等教育的留学生越来越少，日本高校的博士生人数也在下降。在很多方面，日本大学正被中国、韩国和新加坡等竞争对手赶超。

人口问题影响学生数量

截至2022年，日本共有780所大学、学院和专科学校，在校学生人数为293万。

学生总数在过去十年中几乎没有变化，但在不久的将来可能会开始下降。1992年，日本有205万名18岁的青少年，而到2022年，这一数字仅为112万。

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仅有两所日本大学上榜世界百强

与潜在生源减少同样令人担忧的是日本大学在世界舞台上的声誉。

今年7月，《泰晤士高等教育》（THE）杂志公布了2023年世界百强大学排名，日本仅有两所大学上榜。

东京大学从去年的第35位下降到第39位，京都大学从去年的第61位下降到第68位。

这一排名想必让政府大失所望。十年前，文部科学省制定了在未来十年内至少有10所大学进入前100名的目标。

东京国士馆大学国际关系学教授津伯格（Yakov Zinberg）说：“日本大学在这些排名中的下滑，根源在于大约30年前文部科学省推行的改革，将国立大学变成了独立的行政组织，这意味着它们实际上必须在财政上自负盈亏。”

活到老干到老的日本人

政府财政支持减少

在日本从事高等教育教学近20年的津伯格说：“随着政府在资金和资源方面的支持逐渐减少，教授们发现自己花了越来越多的时间四处寻求资助，而不是用来从事研究或撰写学术论文。”

许多日本大学在21世纪初开始积极招收外国学生，例如中国学生。津伯格说，这在财政上帮助了这些日本大学。“但这些排名显示，日本大学的世界排名在下降，而中国大学的排名在上升，因此那些学生现在不太可能来这里了。”

“在我任教的地方，不可避免地目睹教学水平的下降。”他补充说，“这是因为缺乏资金支持，教授们忙于找资助，再也没有时间专注于研究和撰写论文了。”

学生的学习能力减弱 缺乏留学意愿

北海道健康科学大学教授塚本洋子（Yoko Tsukamoto）说，她还发现开始攻读学位课程的日本学生能力有所下降。

她告诉德国之声说：“现在孩子少了，所以考大学的竞争不如几年前激烈。根据我的经验，有很多教授花很多时间手把手教学生，就像教高中生一样。”

她说：“他们往往不成熟，教授们为了帮助他们而精疲力竭。”

在日本大阪参加全国测试的学生

近年来，塚本注意到的另一个趋势是，日本学生普遍缺乏出国留学的意愿。

在美国斯坦福大学完成博士学位的塚本说：“他们对拓展视野不感兴趣，部分原因是这对他们来说太具有挑战性了。”

她说：“实际上，很多一年级学生只离开过北海道一两次，然后只是去日本其他地方做交换生，这让我感到非常震惊。大多数学生甚至没有护照。

教授们寻求海外机会

塚本说，日本高校研究经费的缺乏也与其他国家的经济激励措施形成了鲜明对比。

“如果你是一名优秀的教授，想做好研究工作，那你为什么还要留在日本呢？”她问道，“在世界其他地方，这样的人有很多机会。”

塚本说，最终的结果是形成了一个恶性循环：日本的优质大学越来越少，吸引到的学生人数也越来越少。因为日本的劳动力短缺问题日益严重，学生们不必过于担心自己的成绩，而且他们一毕业就能确保找到工作。

与此同时，学者们用于学习的时间和资源越来越少，他们正在其他地方寻找更好的机会。

她补充说：“这确实令人担忧，因为学术水平的下降很快就会反映在国家劳动力能力的下降上。”

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