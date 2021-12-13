 世界强权的末日——苏联解体 | 文化经纬 | DW | 18.12.2021

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文化经纬

世界强权的末日——苏联解体

1991年8月，苏共强硬派发动了针对改革派领导人戈尔巴乔夫的政变。政变者本想以此阻止苏联的瓦解，结果却适得其反。1922年成立的苏维埃社会主义共和国联盟在它诞生70周年之时，已经无法再庆祝了。

Symbolbild Ende der Sowjetunion | Demonstrant verbrennt in Moskau eine UDSSR Flagge

（德国之声中文网）1991年前苏联的局势如千里溃堤，一发不可收拾。工业生产在下降，失业人数却在上升，通货膨胀如脱缰野马，蚕食着国民的积蓄。与此同时民族矛盾开始爆发，在格鲁吉亚和阿塞拜疆都发生了武装冲突。

1990年，立陶宛成为第一个宣布独立的加盟共和国。1991年1月，莫斯科向立陶宛首都维尔纽斯派出了一个克格勃特别小组，在冲击该市电视塔的行动中，有14人丧生。但这已不能阻止立陶宛脱离苏联。总统戈尔巴乔夫逐渐失去了对国家的控制。

Michail Gorbatschow 1980er Jahre

戈尔巴乔夫逐渐失去了对苏联的控制

当时戈尔巴乔夫在规划一个"苏联2.0"，即让各加盟共和国获得更多的独立性。1991年3月，戈尔巴乔夫推动了一次公民投票。据官方统计，超过70%的投票者赞成保留苏维埃联盟，但它应该是一个由拥有平等权利的主权共和国组成的新型联邦。但这个新苏联具体该是什么样子？在戈尔巴乔夫位于莫斯科郊外的官邸进行的谈判进行得十分艰难，苏联15个加盟共和国中仅有9个参加了会谈。但戈尔巴乔夫还是得以同与会者拟定了一份新的国家条约，条约的目的是保持苏联不致分崩离析。条约定于1991年8月20日签署。但这一仪式没能举行。

强硬派策动政变

强硬派试图挽救苏联的行动，反而加速了苏联的解体

强硬派试图挽救苏联的行动，反而加速了苏联的解体

在签约日期的前一天，西方许多人早已在担心的事发生了，有人发动了针对戈尔巴乔夫的政变。苏共的一部份对改革持怀疑态度的强硬派，包括国防、内政部长和克格勃领导人组成了一个紧急状态委员会。戈尔巴乔夫回忆道："他们看到惯用的政治手段已经无法奏效，因此决定发动政变。"

政变者软禁了正在克里米亚半岛度假的戈尔巴乔夫一家人，并切断了他们与外界的联系，他们对外称戈尔巴乔夫生病了。当局宣布全国进入紧急状态，莫斯科街头出现了坦克。政变者称他们要挽救苏联于灾难的边缘。

走向深渊

DW.COM

柏林正在举办一场以苏联解体后的社会现实为主题的摄影展览。空间上跨欧亚两大洲，从最先宣布独立的立陶宛，到最后一个离开的哈萨克斯坦，也如同一次跌宕起伏的穿越时间之旅。

1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。

1991年，虽然在多个加盟共和国宣布独立、叶利钦掌权的背景下，苏联早已名存实亡，但戈尔巴乔夫在12月25日圣诞节发表电视讲话宣布辞职，才算是真正敲响了这个共产主义政权的“丧钟”。德国之声带你去回顾那个具有划时代意义的夜晚。

前俄罗斯总统鲍里斯.叶利钦周一(4月23日)去世，终年76岁。叶利钦亲手结束了苏联帝国的命运，但是却未能实现建设一个强大俄国的梦想。被叶利钦以近乎屈辱的方式赶下台的前苏共总书记戈尔巴乔夫在对叶利钦家属表示慰问和称赞叶氏历史功绩的同时，认为他也犯了重大错误。

这场政变失败了。1991年夏天是新当选的俄罗斯共和国总统叶利钦的历史性时刻，他以共产党的反对者的形象跃升为政治明星。成千上万的人聚集在叶利钦在莫斯科的办公地点外，抗议政变。这一切是在和平氛围中进行的，但局势并非一目了然。夜间一队坦克穿过莫斯科市中心时，有三人丧生。三天后，紧急状态被取消，8月22日戈尔巴乔夫返回了莫斯科。政变者纷纷被逮捕，其中有一些人试图自杀。共产党在苏联被禁止。

强硬派试图通过政变来挽救苏联，但这一举动犹如一剂催化剂，反而加速了苏联的解体。还在政变期间，爱沙尼亚就宣布独立，乌克兰和其他一些加盟共和国也随之效法。戈尔巴乔夫试图依据新的国家条约予以阻止，但无济于事。政变3个月后，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯三个共和国组成了独立国家联合体。1991年12月26日，苏联正式解体，失去了权力的戈尔巴乔夫辞去总统职务。

自掘坟墓

德国科隆大学的东欧问题专家西蒙（Gerhard Simon）在苏联解体20年之际接受德国之声采访时曾表示，苏联解体如此迅速，而且没有发生暴力，是个历史的奇迹。他认为人们当时高估了苏联的实力，"在核武方面，苏联无疑是强大的，但在经济上苏联无法与美国抗衡。"

西蒙认为，共产主义和资本主义的竞争在苏联的衰落过程中起了重要作用，"苏维埃体制的衰亡，一个原因是西方的存在，西方有更发达的经济、更大的自由度，汽车、时装、化妆品——苏联民众梦想着拥有无法得到的东西，'金色的西方'对他们有巨大的吸引力。"苏联意识形态和宣传的一个大错误是，从一开始就试图与西方比高低，"这是自掘坟墓。"

1991年12月8日，叶利钦（左）与白俄罗斯共和国最高委员会主席舒什克维奇（右）签署《关于建立独立国家联合体的协议》

1991年12月8日，叶利钦（左）与白俄罗斯共和国最高委员会主席舒什克维奇（右）签署《关于建立独立国家联合体的协议》

"终结者"叶利钦

西蒙认为，苏联的核心部分-俄罗斯的发展路线令人感到惊讶。"在国际上很少见的是，一个核心群体-即俄罗斯人及他们的政治领导阶层-并不想延续苏联的存在。"叶利钦致力于建立俄罗斯的主权，他后来下令，莫斯科的前苏联机构不能再得到国家的资金。"叶利钦要让苏联彻底完结， 这是毫无疑问的。"

但1991年，叶利钦对苏联其他加盟共和国的态度并不是慷慨无私的。他以为，俄罗斯会在独联体中保持主导地位，但结果并不是这样。西蒙说："叶利钦和他的人，与之前的戈尔巴乔夫一样，都没有对自己行为将导致的后果作出正确的判断。"

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