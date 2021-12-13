世界强权的末日——苏联解体

（德国之声中文网）1991年前苏联的局势如千里溃堤，一发不可收拾。工业生产在下降，失业人数却在上升，通货膨胀如脱缰野马，蚕食着国民的积蓄。与此同时民族矛盾开始爆发，在格鲁吉亚和阿塞拜疆都发生了武装冲突。

1990年，立陶宛成为第一个宣布独立的加盟共和国。1991年1月，莫斯科向立陶宛首都维尔纽斯派出了一个克格勃特别小组，在冲击该市电视塔的行动中，有14人丧生。但这已不能阻止立陶宛脱离苏联。总统戈尔巴乔夫逐渐失去了对国家的控制。

戈尔巴乔夫逐渐失去了对苏联的控制

当时戈尔巴乔夫在规划一个"苏联2.0"，即让各加盟共和国获得更多的独立性。1991年3月，戈尔巴乔夫推动了一次公民投票。据官方统计，超过70%的投票者赞成保留苏维埃联盟，但它应该是一个由拥有平等权利的主权共和国组成的新型联邦。但这个新苏联具体该是什么样子？在戈尔巴乔夫位于莫斯科郊外的官邸进行的谈判进行得十分艰难，苏联15个加盟共和国中仅有9个参加了会谈。但戈尔巴乔夫还是得以同与会者拟定了一份新的国家条约，条约的目的是保持苏联不致分崩离析。条约定于1991年8月20日签署。但这一仪式没能举行。

强硬派策动政变

在签约日期的前一天，西方许多人早已在担心的事发生了，有人发动了针对戈尔巴乔夫的政变。苏共的一部份对改革持怀疑态度的强硬派，包括国防、内政部长和克格勃领导人组成了一个紧急状态委员会。戈尔巴乔夫回忆道："他们看到惯用的政治手段已经无法奏效，因此决定发动政变。"

政变者软禁了正在克里米亚半岛度假的戈尔巴乔夫一家人，并切断了他们与外界的联系，他们对外称戈尔巴乔夫生病了。当局宣布全国进入紧急状态，莫斯科街头出现了坦克。政变者称他们要挽救苏联于灾难的边缘。

走向深渊

这场政变失败了。1991年夏天是新当选的俄罗斯共和国总统叶利钦的历史性时刻，他以共产党的反对者的形象跃升为政治明星。成千上万的人聚集在叶利钦在莫斯科的办公地点外，抗议政变。这一切是在和平氛围中进行的，但局势并非一目了然。夜间一队坦克穿过莫斯科市中心时，有三人丧生。三天后，紧急状态被取消，8月22日戈尔巴乔夫返回了莫斯科。政变者纷纷被逮捕，其中有一些人试图自杀。共产党在苏联被禁止。

强硬派试图通过政变来挽救苏联，但这一举动犹如一剂催化剂，反而加速了苏联的解体。还在政变期间，爱沙尼亚就宣布独立，乌克兰和其他一些加盟共和国也随之效法。戈尔巴乔夫试图依据新的国家条约予以阻止，但无济于事。政变3个月后，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯三个共和国组成了独立国家联合体。1991年12月26日，苏联正式解体，失去了权力的戈尔巴乔夫辞去总统职务。

自掘坟墓

德国科隆大学的东欧问题专家西蒙（Gerhard Simon）在苏联解体20年之际接受德国之声采访时曾表示，苏联解体如此迅速，而且没有发生暴力，是个历史的奇迹。他认为人们当时高估了苏联的实力，"在核武方面，苏联无疑是强大的，但在经济上苏联无法与美国抗衡。"

西蒙认为，共产主义和资本主义的竞争在苏联的衰落过程中起了重要作用，"苏维埃体制的衰亡，一个原因是西方的存在，西方有更发达的经济、更大的自由度，汽车、时装、化妆品——苏联民众梦想着拥有无法得到的东西，'金色的西方'对他们有巨大的吸引力。"苏联意识形态和宣传的一个大错误是，从一开始就试图与西方比高低，"这是自掘坟墓。"

"终结者"叶利钦

西蒙认为，苏联的核心部分-俄罗斯的发展路线令人感到惊讶。"在国际上很少见的是，一个核心群体-即俄罗斯人及他们的政治领导阶层-并不想延续苏联的存在。"叶利钦致力于建立俄罗斯的主权，他后来下令，莫斯科的前苏联机构不能再得到国家的资金。"叶利钦要让苏联彻底完结， 这是毫无疑问的。"

但1991年，叶利钦对苏联其他加盟共和国的态度并不是慷慨无私的。他以为，俄罗斯会在独联体中保持主导地位，但结果并不是这样。西蒙说："叶利钦和他的人，与之前的戈尔巴乔夫一样，都没有对自己行为将导致的后果作出正确的判断。"

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