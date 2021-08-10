「世界同志游行」称台湾地区 台外交部：遭中国施压

（德国之声中文网）台湾日前拿下2025年世界同志游行主办权，该游行的主办单位国际同志游行组织联盟（InterPride）官方网站上，以「台湾地区」（the region of Taiwan）称呼台湾，引发部分台湾网友质疑矮化台湾地位，台湾外交部则表示这是因为中国施压。

台湾外交部表示，据了解，这次事件是因中国方面施压造成，申办单位「高雄同志游行联盟」目前正透过内部管道积极联系InterPride更正。发言人欧江安15日向德国之声指出，将持续与「高雄同志游行联盟」保持密切联系并提供必要协助，「以确保我国家尊严及我国非政府组织（NGO）平等国际参与的权益，不因中国施加不当政治压力而受损」。

台湾首位公开出柜的同志议员苗博雅则向台湾媒体表示，台湾的存在完全可以突显出中国的不自由跟中国的欠缺人权。她说：「任何的一个NGO如果说称呼台湾是个国家，那中国都会以违反联合国相关政策为由，去对这些NGO做非常严厉的骚扰。」

国际同志游行组织联盟（InterPride）11月12日宣布「高雄同志游行联盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志游行主办权，也是该活动首次在亚洲举行。德国之声已联系「高雄同志游行联盟」，但该组织表示暂不回应。

国际同志游行组织联盟也尚未回应德国之声的评论请求，该组织12日在官网发布的声明指出，组织成员针对2025世界同志游行的主办权进行为期四天的投票，最终由高雄「高雄同志游行联盟」打败华盛顿特区的「骄傲联盟」赢得主办权。

声明中，国际同志游行组织联盟联合主席朱利安·桑吉万（Julian Sanjivan）表示：「这是首次将世界同志游行带到这个（东亚）地区，将对那里的LGBTQIA+社群急需的能见度和人权意识产生重大影响，同时能让周边国家和地区的数百万人参与，包括中国、香港、日本、韩国、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南和印尼。」

取得主办权的「高雄同志游行联盟」日前发新闻稿表示，作为全球最大型的同志游行活动，世界同志游行每届都可吸引世界各地的同志团体，以及数以百万计的旅客参与，并称「这次史上首次的世界同志游行在台湾，非常感谢各界的支持与帮助，才完成了这次历史性的一刻，再一次让台湾在同志运动上另一个亚洲第一的成就。」

自2000年以来，世界同志游行是全球知名的骄傲活动，已在罗马、伦敦及多伦多等多个城市举行，2023年则将在澳大利亚悉尼举行。

（综合报导）

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