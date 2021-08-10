 「世界同志游行」称台湾地区 台外交部：遭中国施压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2021

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时政风云

「世界同志游行」称台湾地区 台外交部：遭中国施压

「世界同志游行」主办单位InterPride在官网称台湾为「地区」引发争议，台湾外交部称这是遭到中国方面施压，使民间社会的同志活动演变为政治事件。

Taiwan Gay Pride Parade

台湾每年都会举行同志大游行，吸引许多同志团体及海外游客参与。(资料照片)

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在经过 20 个月的争讼，来自台湾与澳门的同志情侣终于在提告台湾户政部门胜诉后顺利于 13 日结婚。台湾法律目前不允许台湾人与来自未通过同性婚姻的国家的另一半在台湾结婚。

自今年8月1日起，中国政府便停止核发签证给到台湾自由行的旅客，但上周六 (10月26日) 刚结束的台北同志大游行，仍然有少数来自中国的参与者，其中包含了一些来台湾与当地LGBTQ权益组织交流的中国倡议者。 对他们来说，台湾的LGBTQ运动与推动婚姻平权的经验，是启发他们在中国推动类似运动的重要元素。

在香港国安法出台后，为避免运动员在香港挥舞台湾国旗或以台湾名义参赛触法，台湾同运会表示不会组织代表队参与2022年在香港举办的同乐运动会。

（德国之声中文网）台湾日前拿下2025年世界同志游行主办权，该游行的主办单位国际同志游行组织联盟（InterPride）官方网站上，以「台湾地区」（the region of Taiwan）称呼台湾，引发部分台湾网友质疑矮化台湾地位，台湾外交部则表示这是因为中国施压。

台湾外交部表示，据了解，这次事件是因中国方面施压造成，申办单位「高雄同志游行联盟」目前正透过内部管道积极联系InterPride更正。发言人欧江安15日向德国之声指出，将持续与「高雄同志游行联盟」保持密切联系并提供必要协助，「以确保我国家尊严及我国非政府组织（NGO）平等国际参与的权益，不因中国施加不当政治压力而受损」。

台湾首位公开出柜的同志议员苗博雅则向台湾媒体表示，台湾的存在完全可以突显出中国的不自由跟中国的欠缺人权。她说：「任何的一个NGO如果说称呼台湾是个国家，那中国都会以违反联合国相关政策为由，去对这些NGO做非常严厉的骚扰。」

国际同志游行组织联盟（InterPride）11月12日宣布「高雄同志游行联盟」（Kaohsiung Pride）取得2025年世界同志游行主办权，也是该活动首次在亚洲举行。德国之声已联系「高雄同志游行联盟」，但该组织表示暂不回应。

国际同志游行组织联盟也尚未回应德国之声的评论请求，该组织12日在官网发布的声明指出，组织成员针对2025世界同志游行的主办权进行为期四天的投票，最终由高雄「高雄同志游行联盟」打败华盛顿特区的「骄傲联盟」赢得主办权。

声明中，国际同志游行组织联盟联合主席朱利安·桑吉万（Julian Sanjivan）表示：「这是首次将世界同志游行带到这个（东亚）地区，将对那里的LGBTQIA+社群急需的能见度和人权意识产生重大影响，同时能让周边国家和地区的数百万人参与，包括中国、香港、日本、韩国、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南和印尼。」

取得主办权的「高雄同志游行联盟」日前发新闻稿表示，作为全球最大型的同志游行活动，世界同志游行每届都可吸引世界各地的同志团体，以及数以百万计的旅客参与，并称「这次史上首次的世界同志游行在台湾，非常感谢各界的支持与帮助，才完成了这次历史性的一刻，再一次让台湾在同志运动上另一个亚洲第一的成就。」

自2000年以来，世界同志游行是全球知名的骄傲活动，已在罗马、伦敦及多伦多等多个城市举行，2023年则将在澳大利亚悉尼举行。

（综合报导）

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