里约热内卢

在月初宣布连续第二年取消里约热内卢在科帕卡巴纳海滩举行的着名跨年烟火表演後，里约市长派希（Eduardo Paes）反悔了。他表示在与政府科学小组讨论後，认为在一定防疫措施下仍旧能举办跨年派对。但他也呼吁民众待在自家附近庆祝就好，不要为了跨年而旅行。