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尽管新冠疫情仍在蔓延，世界各地许多跨年夜的庆祝活动仍将如期进行。《德国之声》挑选了全球部分城市的跨年庆祝活动，及其防疫相关措施的概述。
在悉尼歌剧院和海港大桥的背景下举行的着名悉尼跨年烟火秀，今年适逢25周年庆。政府规划了30个可以公开观赏烟火表演的区域，民众需持票才可以进场。主办单位正持续敦促参与跨年活动的民众要完整接种疫苗。
尽管当局最近实施了更加严格的防疫限制，法国DJ大卫・库塔（David Guetta）在阿布扎比卢浮宫的新年音乐表演将按原订计划举行。在迪拜，世界第一高楼哈利法塔将上演激光和烟火表演。参与人数没有限制，但民众须先在网上作登记。
虽然确诊病例数量居高不下，俄罗斯当局始终仍避免采取严格的防疫措施。因此，莫斯科民众的跨年夜可说是毫无限制，餐厅丶夜店等都正常营业。莫斯科着名的红场已架起了溜冰场和集市，烟火表演也将在此举行。
在奥密克戎影响下，当局只允许不超过50人的私人聚会。餐厅开放，但容客量有限，一张桌子不可以坐超过4个人。跨年庆祝活动将禁止未接种疫苗或染疫後尚未康复的人参加。布拉格和其他捷克城市则禁止施放烟火。
今年，德国各地禁止在跨年夜施放烟火丶爆竹，藉以避免民众受伤，并减轻德国医院的负担。部分地区禁止户外聚会，私人庆祝活动只能有10名以内的客人参加。为弥补公开庆祝活动的受限，德国广播公司ZDF将播放知名歌手邦妮・泰勒（Bonnie Tyler）和玛丽安・罗森伯格（Marianne Rosenberg）的跨年特别节目。
奥地利当局已对酒吧和餐厅实行夜间宵禁，以控制近期激增的新冠确诊病例数。但这并不意味着奥地利人在跨年夜只能够呆在家里滑手机。按照传统，维也纳国家歌剧院正在上演小约翰・史特劳斯（Johann Strauß）的歌剧《蝙蝠》。其他文化活动也在进行中。
马德里没有对跨年夜施加特别严格的限制。西班牙首都地区主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）说，严格的禁令是无效的，并补充说目前住院的人数相对稳定。预计大量群众将聚集在马德里的太阳门广场上庆祝2022的到来。当局已设定了7000名参与者的人数限制。
在12月中旬奥米克戎病例开始激增后，当局实施了新的防疫限制。伦敦传统的特拉法加广场跨年夜庆祝活动，以及泰晤士河边的烟火表演已经连续第二年被取消，但至少知名的大本钟仍旧会在跨年夜鸣钟，带领伦敦市民迎接2022年。
在月初宣布连续第二年取消里约热内卢在科帕卡巴纳海滩举行的着名跨年烟火表演後，里约市长派希（Eduardo Paes）反悔了。他表示在与政府科学小组讨论後，认为在一定防疫措施下仍旧能举办跨年派对。但他也呼吁民众待在自家附近庆祝就好，不要为了跨年而旅行。
今年，纽约传统的时代广场跨年倒数晚会将缩小规模，往年观看区可以容纳5.8万人，2021年将限制在1.5万人以内。广场的开放入场时间将比往年来得更晚，而参加派对的人也必须完成疫苗接种，并且要配戴口罩。
德国将连续第二年“平静” 度过跨年夜：联邦高等行政法院驳回经销商上诉，确认全国范围今年仍不得销售烟花。
中国西安市升级防疫措施后，有民众反应快要断粮。当局疾控官员表示，西安疫情仍处于快速发展阶段，且有病例外溢的情况。
圣诞节不会禁足，但新年夜禁止施放烟火、夜店狂欢，除此之外，整个圣诞新年假期中，疫苗接种计划将照常实施。这是联邦政府和各州政府周二达成的最新防疫措施。
澳大利亚智库在5日发布的一份报告中表示，新冠疫情削弱了中国在印太地区的影响力，让北京在未来10年内很难领先其竞争对手。此外，报告也警告，印太地区爆发战争的风险越来越大。
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