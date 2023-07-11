世界各地民众如何评价普京、泽连斯基和北约？

（德国之声中文网）皮尤研究中心周一（7月10日）发布的一份调查报告显示，全球对俄罗斯及其领导人普京的看法处于历史最低点。俄罗斯入侵乌克兰后，几乎所有接受调查的国家的的受访者对普京的看法均创下历史新低，并在2023年进一步下降，尤其是在德国、以色列和西班牙。

这项在24个国家进行的研究发现，平均82%的受访者表示，他们对俄罗斯领导人“在国际事务上做正确的事情”极少有信心或没有信心。

包括德国在内的9个国家的受访者对普京的信心创下历史新低，从2022年14%下降到2023年的8%。

然而，印度和印度尼西亚的受访者对普京的信心创下了历史新高。自皮尤研究中心2019年首次提出这一问题以来，对这位俄罗斯总统表示有信心的印度人比例上升了17个百分点。印度尼西亚的这一比例上升了7个百分点，从2019年的36%上升到2023年的43%。

皮尤还调查了人们对乌克兰总统泽连斯基、北约和一些北约领导人的看法。

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受访者对泽连斯基褒贬不一

与普京相比，受访者对泽连斯基褒贬不一。24个国家中，有51%的人至少对泽连斯基在国际事务上做正确的事情有一定信心，而39%的人表示他们对这位乌克兰领导人有极少信心或没有信心。

在欧洲，泽连斯基在荷兰、瑞典和英国享有很高的声誉，但在希腊、匈牙利和意大利则不然。

对泽连斯基的信心因意识形态而异。在包括美国在内的六个国家，左翼人士对他的信任程度更高，其中四分之三的左翼人士信任泽连斯基，而右翼人士的信任度只有一半。然而，在阿根廷、希腊、韩国和西班牙，右翼人士对他表现出更多信心。

北约做得怎么样？

自2022年2月乌克兰入侵以来一直支持乌克兰的北约（NATO）得到此次调查中11个成员国受访者的好评。

皮尤研究中心询问了部分北约成员国（波兰、荷兰、英国、德国、意大利、美国、加拿大、法国、匈牙利、西班牙和希腊）公众对北约的看法。

在这些国家中，62%的受访者对北约持正面看法，而31%的人对这个军事联盟持负面看法。

研究人员还发现，瑞典的态度是最积极的，78%的人对北约抱有好感。瑞典正在等待加入北约。

拜登、马克龙和肖尔茨的表现如何？

全球对美国总统拜登、法国总统马克龙和德国总理肖尔茨的看法比对普京的看法更正面。

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在这个春季接受调查的24个国家中，54%的人对拜登处理国际事务的能力表示有信心。马克龙和肖尔茨紧随其后，信任度分别为50%和49%。

去年，少数北约国家对马克龙的信心大幅下降。例如，加拿大受访者对马克龙的信心下降了16个百分点，从2022年的66%下降到了2023年的50%。

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