世界卫生组织：麻疹正在欧洲大举扩散

(德国之声中文网)仅在2019年上半年，世界卫生组织就已统计了近9万个麻疹病例，这个数字同比翻了一倍。阿尔巴尼亚、捷克、希腊和英国失掉了"麻疹绝迹"的地位。这一发展是2012年有详细此项记录以来最为严峻的。

世卫组织调查的地区包括53个国家，其中48个国家里出现了麻疹病例，而乌克兰、哈萨克斯坦、格鲁吉亚和俄罗斯的情况最为糟糕，今年上半年麻疹发病率的78%就集中在上述国家。

在德国，麻疹的发病情况局限在几个地区。根据罗伯特·科赫研究所截至到今年7月底的统计，德国出现了450多个麻疹病例。一年前，同类数字为540，2017年则高达930。

世卫认为，真实的数据要远远高于统计。最近一次对麻疹导致的死亡病例统计是在2017年，那年，11万人死于麻疹。

不相信接种疫苗

经过长年努力，麻疹曾经近乎绝迹。世卫欧洲地区负责人亚卡布（Zsuzsanna Jakab）说，"现在麻疹的出现说明，人们还有待继续努力。"世卫组织认为，麻疹疫苗保护能力不够完善，是导致目前麻疹再次抬头的原因之一。此外，许多国家对接种疫苗的信任度在下降。

现在，所有的机会都应利用起来，孩子接种麻疹疫苗应成为常态，成年人则应该了解自己接种的情况，如果必要，应补接种。根据世卫的说法，只有居民的接种率达到95%，消除这种疾病才有可能。

麻疹通过病毒传播。发病后，病人持续高烧、流鼻涕、咳嗽，身上出现红色斑疹。麻疹病毒袭击人体的免疫系统。麻疹病人因抵抗力下降，很容易患上其它病症。

李鱼/苗子（德新社、新教通讯社、路透社）