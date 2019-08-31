世界卫生组织：一年内14万人死于麻疹

(德国之声中文网) 过去多年间，人们以为麻疹已走上了绝迹的道路，但最近以来，情况出现翻转。世界卫生组织估计，2018年全球出现980个麻疹病例，2017年出现将近760万个麻疹病例，患病率明显升高。

世界卫生组织还估计，去年全球有14万人死于麻疹，同比增加了1万6千个病例，死者大部分是5岁以下的儿童。由于许多国家都不存在病例记录系统，因此世界卫生组织现在公布的数据是在估测的基础上产生。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，众多儿童因为没有接种麻疹疫苗而死亡的事实令人不可容忍。所有国家必须让国民做好足够的接种保健，而不受麻疹的侵害。

去年麻疹病例大幅上升

世界卫生组织及联合国儿童基金组织估计，2018年全球86%的儿童接种了首轮麻疹疫苗，但只有不到70%的儿童参加第二轮接种。世界卫生组织认为，接种疫苗的比例低是麻疹得以传播的主要原因之一。

这一现象在非洲尤其严重。在刚果民主共和国，今年已记录了25万个麻疹病例。"医生无疆界"组织的数字显示，该国在今年已有超过5000人死于麻疹，其中90%以上是幼儿。

麻疹是由麻疹病毒引起，具有极高的传染性，目前还缺乏治疗药物，只能依靠接种疫苗预防。感染麻疹病毒的初期，患者会出现高烧、咳嗽、流鼻涕和关节疼痛等症状，之后全身皮肤上出现红斑疹。德国罗伯特·科赫研究所的专家认为，在一个国家里，至少95%的儿童和成年人接种了麻疹疫苗，才能保证其公民不受麻疹的威胁。罗伯特·科赫研究所是直属德国联邦政府的疾病监督与预防机构。

根据世界卫生组织的资料，德国92%的公民完整的接种了麻疹疫苗，97%的人接受了第一轮接种。

李鱼/李芊（德新社、路透社等）