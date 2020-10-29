 世界卫生大会未邀台湾 台北：中国阻挠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2020

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世界卫生大会未邀台湾 台北：中国阻挠

世界卫生大卫将在11月9日至14日以全线上方式进行，防疫有成的台湾继续争取参与，不过最后仍然未果。

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktor WHO (picture-alliance/dpa/KEYSTONE/S. D. Nolfi)

谭德塞被外界质疑与北京关系密切，数次替中国疫情发声。在他的任内，美国表示因他处理疫情不利，决定退出世界卫生组织。

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中国起初对国际社会调查新冠起源的要求是强势拒绝，随后表态允许世卫组织专家组入境调查。而根据最新的消息，刚刚离开中国的一个世卫组织先遣调查小组，连武汉是什么样子都没看到。

世界卫生组织驳斥有关谭德塞被中国政府“收买”的说法。据英国媒体报道，美国国务卿蓬佩奥曾对伦敦国会议员讲过此话。

(德国之声中文网) 台湾外交部8日晚间表示，由于「中国阻挠」，台湾尚未收到邀请参加本周世界卫生组织（WHO）预计将集中讨论新冠肺炎大流行的重要会议。

声明提到：「对于中国阻挠台湾参与世界卫生组织 (WHO) ，以及WHO持续漠视2350万台湾人民的健康人权，外交部表达高度遗憾及强烈不满。」

美国驻日内瓦使团上周敦促世卫组织负责人谭德塞邀请台湾参加世界卫生大会 (WHA) ，不过一直到8日晚间，台湾外交部都表示未收到邀请。

台湾外交部也说，WHO基于政治考量，拒绝邀台湾参与WHA，「对于WHO宪章揭橥的『全民均健』 (health for all)崇高目标」是一大讽刺。

台湾因迅速控制新冠病毒而受到国际赞誉，台北也因此积极争取至世界卫生大会交流相关经验。在美国的支持下，台湾今年加紧游说参与，不过这也激怒了中国。

中国驻日内瓦联合国代表团11月6日谴责美国对台湾发出的「歪曲言论」，称台湾只有承认是中国的一部分才能参加，而蔡英文政府却拒绝这样做。

世卫组织表示，是否邀请台湾已观察员的方式参与WHA会议是由成员国决定。世卫组织也说，已与台湾在各种卫生事务上进行合作，包括新冠肺炎疫情，而且台湾已经得到相关协助。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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