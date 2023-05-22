 世界卫生大会再次拒绝台湾作为观察员与会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2023

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时政风云

世界卫生大会再次拒绝台湾作为观察员与会

第76届世界卫生大会（WHA）本周一决定，不邀请台湾参加5月21日至30日举行的本届世卫组织大会。台湾外交部对此结果表示遗憾与不满。北京方面则称，世卫大会连续多年拒绝所谓涉台提案充分说明，一个中国原则“不容任何挑战”。

世卫组织总干事谭德赛

世卫组织总干事谭德赛

（德国之声中文网）随着中华人民共和国1971年取得在联合国的中国代表权，中华民国政府被迫退出联合国以及包括世界卫生组织在内的联合国下属机构。1972年的第25届世界卫生大会（WHA）决定由中华人民共和国正式取代中华民国在世界卫生组织的席位。自1997年起，中华民国每年都尝试以不同名义重新参与世界卫生组织以及世界卫生大会，但均遭到世卫组织秘书处的拒绝。在台海关系回暖的2009年至2016年，台湾曾被允许以观察员身份参加世界卫生大会。但自2017年以来，台湾再也没有获得参加世界卫生大会的与会邀请，本届大会也不例外。

本周一（5月22日），第76届世界卫生大会总务委员会和全会分别做出决定，拒绝将台湾友邦圣文森及格瑞那丁、贝里斯、斯威士兰及吐瓦鲁提出的"邀请台湾以观察员身份参加世卫大会"的提案列入大会议程。

台湾外交部：只有台湾的民选政府才能代表台湾2350万人民

对这一结果，台湾外交部在5月23日发表的声明中写道，"中国一再以政治凌驾全球卫生安全的公共利益，损及台湾人民健康人权的相关作法，外交部无法接受。中方另妄称已对台湾参与全球卫生事务做出妥善安排，针对中方误导国际社会的谎言与霸凌行径，外交部予以唾弃。外交部重申，只有台湾的民选政府才能在WHO及其他国际组织代表台湾2350万人民；台湾人民的健康人权由我国政府负责守护，中国政府无权、也没有能力代劳。"

5月21日，台湾卫生福利部部长薛瑞源在日内瓦新闻俱乐部举办的一个活动上表示，"将台湾排除在世卫组织之外，不仅危害了台湾2350万人民的健康权，也严重破坏了世卫组织实现全民健康的努力。他警告说，将台湾排除在世卫组织之外会阻碍迅速有效地共享信息，而这些信息是预防或更有效地应对下一次大流行威胁所必须的。他担心台湾将成为下一次大流行的国际防疫体系缺口，并"对整个世界产生可怕的影响"。"据台湾媒体报道，薛瑞元5月19日带领世卫行动团出访瑞士，访问团包括数名立委和官员。

中国外交部：'国际防疫体系缺口'是无稽之谈

中国外交部发言人就世界卫生大会拒绝将"邀请台湾以观察员身份参加世卫大会"的提案列入大会议程表示，"台民进党当局罔顾各方意愿和台湾同胞民生福祉，执意唆使其所谓"邦交国"搞涉台提案"，"大会开幕前，近百个国家以专门致函世卫组织、发表声明等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。"

这位发言人还表示，"中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情超过500次，过去一年批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动24批26人次。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。所谓'国际防疫体系缺口'根本就是无稽之谈......我们再次奉劝民进党当局，民意不可违，玩火必自焚，'以疫谋独'绝无出路。"

华盛顿的警告

华盛顿近日对世卫组织继续排斥台湾发出警告。美国驻日内瓦代表团5月20日发推文说："随着我们继续应对世界各地出现的新的健康威胁，将台湾孤立在第76届世界卫生大会外……破坏了由世卫组织领导的包容性的全球公共卫生合作。"

对此，中国外交部发言人5月22日严厉警告说，"中方也敦促个别国家，不要揣着明白装糊涂，停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，停止'以台制华'的错误做法。"

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