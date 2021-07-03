 世界医生联合会：群体免疫 ″短期内无法实现″  | 科技环境 | DW | 06.07.2021

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科技环境

世界医生联合会：群体免疫 "短期内无法实现" 

世界医生联合会主席弗兰克·乌尔里希·蒙哥马利认为， "短期内无法实现"对新冠病毒的群体免疫。 按照一项新的计算模型，接种疫苗和康复者比例必须总达到85%左右，才能产生群体免疫。

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罗伯特-科赫研究所估计，要获得对德尔塔（Delta）变异毒株的群体免疫力，应至少有85%的12至59岁的人和90%的60岁及以上的人接种。

德国之声中文网）德国医生、世界医学协会主席弗兰克·乌尔里希·蒙哥马利（Frank Ulrich Montgomery）对丰克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下报纸表示，依据新的计算模型，接种疫苗和康复者比例必须总共达到85%左右，才能产生群体免疫。 

这位世界医学协会负责人解释说，“如果我们放弃所有的防疫措施，则就会发生这样的情况：约10%不肯接种疫苗的人，只能经由患病获得免疫力。” 

蒙哥马利医生说，成功抗疫的关键是最大限度扩大疫苗接种覆盖面，而为实现这一目标，必须说服疫苗接种怀疑论者，并制定激励措施，推动更多人接受疫苗。  

Deutschland Präsident der Bundesärztekammer Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery

世界医学协会主席弗兰克·乌尔里希·蒙哥马利（Frank Ulrich Montgomery）

专家：不给儿童接种就不会有群体免疫力  

德国免疫学会指出，若不对儿童及青少年接种疫苗，便无法实现对冠状病毒的群体免疫。该学会副会长福斯特（ Reinhold Förster ）媒体表示，按传统观点，一旦60%到70%的人口对病原体产生免疫力，便可认为，人类已具备群体免疫力，但前提是，病毒无法在这些人身上繁殖。然而，新冠Sars-Cov-2的情况有所不同：即使当事人自己未患病、或已接种疫苗且症状全无，也可能传播病毒，而随着变种毒株Delta的出现，情况更加恶化。他指出，该病毒变种的传染性更强，对幼儿和青少年也构成很大威胁，"只要该群体没有或很少接种疫苗，我们就不会获得群体免疫力。"    

德国联邦疾控机构罗伯特-科赫研究所（RK）估计，要获得对德尔塔（Delta）变异毒株的群体免疫力，应至少有85%的12至59岁的人和90%的60岁及以上的人接种。该机构周一发表的一篇文章指出："若能及时达到这一接种率，下一个秋冬季节便就不太可能出现第４波严重疫情。“ 

 德国联邦卫生部预计，至7月底，所有成年人都将得到首次进行疫苗接种的通知。该部一名发言人表示，只要供应预测兑现，甚至有可能在8月底前为所有愿接种的12至18岁的青少年提供疫苗。他称，不仅联邦政府将能履行其在夏季结束前提供足够疫苗的承诺，大多数愿接种者届时也可能已完全接种。 

  

德新社 

  

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