世界军运会 中国越野选手集体作弊被罚出场外

（德国之声中文网）据国际定向越野联合会（IOF）发布的一份声明，在上周日（10月24日）举行的中程定向越野比赛中，中国运动员本已获得了女子组第一、第二和第四名，以及男子组第二名的成绩。但在包括俄罗斯和法国队在内的6支欧洲队共同提出申诉质疑后，裁判发现中国运动员在比赛过程中得到了当地观众的"支援"。

这些小动作包括：事先做好"只有他们自己知道"的标记，预设"秘密小径"供超近路等，此外还有观众给选手提醒、指路。上述做法是被禁止的，参赛选手只允许使用指南针、卫星定位系统、地图等辅助工具来定位。

越野联合会表示，中国队的行为丧失了"道德指南"，"大规模作弊"行为给此项比赛蒙上阴影。该联合会决定，取消该项目所有中国选手的比赛资格，并补充说，中国方面对此提出异议，但没有得到采纳。

中国运动员在国际体育比赛上舞弊的现象时有发生。今年3月的徐州马拉松比赛时，一名女选手被发现骑上了自行车；去年11月在深圳的一次半程马拉松上，有数十名运动员被发现抄近路。

国际定向越野联合会宣布，中国队被禁止参加本次军运会的长距离定向越野比赛。联合会秘书长霍罗威尔（Tom Hollowell）发表声明表示，该组织"严肃关注中国队的举动"，并将继续调查，以确认是否应采取更多措施，来保障10月25日起在广州举行的定向世界杯决赛的公正性。

截至本周五，中国媒体对作弊丑闻未予以报道。本届军人运动会的官方网页上也找不到相关信息。据路透社报道，被取消资格的运动员的名字已被从名单上删除。

军运会的主办方国际军人体育联合会（CISM）在官网上发布了一份声明，称注意到有关消息，但"完全不认同有关新闻发布所使用的表述"。声明称，"这些谣言丝毫不会影响运动会的形象"，并强调运动会的成功举办要"感谢中国人民解放军、本届军运会组委会和所有CISM官员的协同努力。"

世界军人运动会被称为"军人奥运会"，每4年举办一次。1995年首届主办地是罗马，今年在武汉举办的是第七届。据主办方称，有来自109个国家的9000多名运动员参赛。竞技项目包括游泳、定向越野、跳伞和搏击等。赛事将持续到10月30日。截至目前，中国代表团获得的金牌和奖牌均位列第一。