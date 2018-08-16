世界会记住你的温和 走好！安南

（德国之声中文网）安南在就任联合国秘书长后的第一个工作日表示，自己的心情犹如开学那一天。这位留着灰色络腮胡的小个儿男士微笑着，坐在了他在纽约的联合国总部的办公桌后面。

通往那个世界组织最高位子的道路其实与库马斯（Kumasi），-加纳第二大城市。1938年，作为一个显赫家庭的儿子，安南在那里出生。他的父亲甚至在英国殖民统治时期一度出任过省长。由于这一出身，安南获得了极好的中小学教育机会。其后，他先后在加纳和美国上大学。

联合国仕途顺畅

24那年，他转入联合国。第一份职务是担任世界卫生组织的行政官员。在随后年月，他在仕途阶梯上步步走高：联合国驻开罗使命团人事负责人；日内瓦难民署副行政主任；联合国副秘书长。1993年，暂时的高峰：时任联合国秘书长加利（Boutros Boutros Ghali）任命安南为维和事务副秘书长，由此，安南成为全球范围75万蓝盔部队的最高领导人。

孰料，这位加纳人的仕途首次受创：在1994年发生的卢旺达大屠杀事件中，极端组织-胡图民兵杀害了80多万图西族人和温和派胡图族人。而数月前，联合国驻卢旺达维和部队司令就曾警告会发生暴力冲突，并请求对他指挥的部队提供增援。然而，他的顶头上司安南未答应这一请求，-原因也可能在于，欧洲和美国无意在卢旺达有更多作为。批评相当严厉。2004年，大屠杀十周年纪念日之际，安南承认了当时所犯的过失。

曼德拉和安南 两个非洲的“巨人”

不知疲倦的和平调停人

不过，相关批评并未影响他在联合国的仕途。在美国的压力下，1997年12月，安南被选举为秘书长，成为担任此职的来自沙哈拉以南的非洲的首位代表。在就职演说中，他便清楚地表明一点：这位秘书长将不止是最高行政官员，而是要从事全球政策。对安南而言，全球除贫、抗击气候转变、或与艾滋病作斗争，同应对政治危机源一样，都是他要履行的使命。这位联合国负责人调停塞浦路斯冲突、抨击苏丹民兵袭击达尔富尔、致力于在伊朗核争议中达成一致。安南也称2000年签署千禧年发展目标宣言是他在职期间个人生涯的高峰之一。

奥斯陆诺贝尔和平奖委员会高度认可了他的功绩：2001年，安南和联合国获诺贝尔和平奖。时任诺奖委员会主席贝尔格（Gunnar Berge）在接受德国之声采访时赞扬道，"安南是联合国的一名卓越代表，或许也是联合国历史上最富效率的秘书长"。在致答谢词时，安南又一次显示出了谦虚态度。而在当时，世界上有无数人欣赏他的谦逊。安南表示，"这个奖不止是给我个人的。该奖的一半属于我在全世界的同事们，他们把一生献给了和平，常常为了和平冒生命的危险，甚至失去了生命"。

失败的改革者

在公众庆贺安南的同时，他在联合国成员国中却日益失去支持。安南试图从根本上改革联合国，却徒劳无功。他在全体大会上指出，只有在贴合当代现实的情况下，联合国才能完成其使命。然而，主要由于美国和其它安理会常任理事国的阻挠，他关于让亚、非、拉国家也分别拥有安理会常任席位的计划未能成功。

在同美国发生冲突后，安南也受到压力：他指责美国总统乔治·沃克·布什2003年对伊拉克的军事进攻违反了联合国宪章。此前，他试图通过斡旋外交阻止进攻的努力失败。2004年在传出关于联合国的"石油换食品" 项目资金被贪污的消息后，压力陡然增加。有消息称，安南的儿子科约（Kojo）也曾接受过一家受联合国委托监视联合国的商品运输的瑞士企业的贿金。2005年，一个调查委员会证明了安南的清白，但同时认定：不论是家庭还是联合国机构，他都未能足够掌控好。

2012年7月9日 安南和叙利亚总统阿萨德会晤

叙利亚战争中的特别斡旋人

2007年，第二任联合国秘书长任期届满后，安南告别了世界舞台。他担任了各种发展组织的职务，撰写了回忆录。不过，有时他又重新站在了聚光灯下：例如，当2007年底，肯尼亚大选引发血腥骚乱后，他在政府和反对派之间斡旋；2013年，他被任命为叙利亚战争的特别斡旋人。然而，由于众多调停动议以失败告终，6个月后，他辞去了这一职务。

此后，经由他的基金会，安南又一再重新介入并评论现时的冲突事件。有关中小学生反对美国武器游说集团的抗议事件，安南推文道："如果国家领导人不能尽责，则人民有权接管领导角色，并迫使领导人跟从。"

他也在公众场合露面，比如，在曼德拉冥寿100周年纪念集会上。

安南和第二任妻子南尼（Nane）晚年居住在日内瓦。短暂得病后，他与世长辞，享年80。