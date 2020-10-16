世界人权日前夕 多名中国维权律师遭限制出门

(德国之声中文网) 在12月10日世界人权日前一天，多名中国维权律师或其家属在推特上分享影片，表示家门口一大早便被多名身份不明的人士堵住，不让他们出门。人权律师余文生的妻子许艳接受德国之声访问时表示，她今天早上六点二十分左右开门想送儿子上学，门口却站着三个北京市的国保，表明不让她出门。

她说：「他们明确说我12月9日跟12月10日肯定出不了门。我要求出门运动一下，现在都尚未成功出门。他们有三个人堵住门口，楼下也有约四个人。他们有提到12月10日是世界人权日，也有说要阻止我去参加欧盟与美国使馆世界人权日的活动。」

另一方面，曾因「709大抓捕案」被中国政府判刑关押的王全璋律师的妻子李文足与李和平律师的妻子王峭岭也分别在推特上分享视频，表示大批身份不名的人士早上六点便堵在他们家门口，不让他们送孩子上学，不让他们出门遛狗也不让李文足带父亲去医院看病。

李文足在推特上发文写道，9日早上5点27分，便有身份不明的人士用胶带贴住她家门口的摄像头，而早上六点，便有人按他们家门铃。门一开，便看见至少6名戴着口罩的男子站在她家门口。她在视频中质问这些人的身份，但对方始终不愿表露身份。其中一人试图与王全璋对话，但也被李文足阻止。

之後李文足要带父亲附近去医院做检查，门口仍有三名男子挡在门口阻止。李文足在接受德国之声访问时表示，她已打电话报警处理，但目前警方未前来处理，门口的人也还在。她说：「他们不说明自己身份，也不出示证件。他们就说不让我出门，然後便拦住不让我走。」

李文足告诉德国之声，其中一个在门外的是今年4月27日送王全璋从济南回到北京的魏姓警察。虽然後来在王全璋与他交涉後，王全璋顺利带儿子出门上学，但是门口仍有三个人挡在门口，不让她出门。

她说：「我家这边是两批人。一批是济南来的，一批是北京石景山的。魏姓警察告诉我，他们只负责全璋，我归石景山管。刚才开门，门口坐着三个人，他们带着便携式椅子。」

另一方面，中国人权律师谢燕益也在推特上分享视频，显示自己家门口一早也出现三位身份不名的人士在站岗。同样因「709大抓捕」被中国当局判刑关押的人权律师李和平则是在视频中，站到自家屋顶，大骂站在家门口的堵门人士。

人权组织「中国人权捍卫者」的研究与倡议顾问蓝宁在接受德国之声访问时表示，中国政府因将世界人权日视为敏感时刻，所以为此限制中国公民的行动自由，包含阻止他们出席相关活动。他说：「中国政府的做法显示，他们对外宣称会遵守国际承诺的说法，根本是虚假的。当异议人士因说出中国现实状况而被中国政府打压时，这代表中国根本没有言论自由。」

许艳也向德国之声表示，虽然她会极力争取自己的行动自由权，但从过往的经验来看，任何形式的抗争恐怕都没什麽作用。她说：「当十几个人堵住楼道时，妳根本寸步难行。去年世界人权日时，我也被禁止离开家中，而当时其他人权律师的家属仍有行动自由。但今年连他们也被禁止出门。」

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