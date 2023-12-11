《世界人权宣言》发布75周年 - 德国面临的挑战

（德国之声中文网）今年四月，德国外长贝尔博克到访中国时，她很快就意识到，在这里讨论人权是一件多么艰难的事情。在同中国时任外长秦刚共同主持的新闻发布会上，贝尔博克对维吾尔人权遭到践踏的问题提出了公开的批评。

中国外长秦刚反唇相讥，称中国不需要"来自西方的教师爷"，而且在保护人权方面也不存在国际通用标准。贝尔博克立即反驳说，人权是有国际标准的，《世界人权宣言》就是这样的标准。

八个月之后，德国外长回顾说："在我看来，人权标准的通用性正在遭受猛烈的攻击。也正因为如此，捍卫人权的普遍标准比以往任何时候都更加重要。"有人批评说，现在不是采用女权视角和价值观为主导的外交路线的时候，而应该采取务实的、以利益为主导的外交政策，贝尔博克对此不以为然，她说："按照这种说法，价值观和利益似乎是相互矛盾的，似乎人权只是在岁月静好的时候才值得讨论，只是在不存在其他问题时才可以提上议事日程。"

人，你的权利 人人平等（第1条） “人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。”1948年12月10日，联合国大会在巴黎通过《人权宣言》。理念明确，落实尚有漫漫长路。

人，你的权利 享有和行使权利（第2条） “人人有资格享有本宣言所载的一切权利和自由，不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身分等任何区别。”但在国际上几乎无法为上述权利提起申诉。

人，你的权利 生命与自由权（第3-5条） “人人有权享有生命、自由和人身安全。”（3）“任何人不得使为奴隶或奴役。”（4）“任何人不得加以酷刑，或施以残忍的、不人道的或侮辱性的待遇或刑罚。”（5）过去5年来，大赦国际就141个国家的酷刑虐待状况发布报告。

人，你的权利 法律面前，人人平等（第6-12条） 人人有权享受法律保护，由法庭进行公正审讯。（6,8,10,12）在未经公开审判证实有罪以前，有权被视为无罪。（11）“法律之前人人平等。”（7）“任何人不得加以任意逮捕、拘禁或放逐。”（9）大赦国际称，在80个国家存在不公正的法庭审讯。

人，你的权利 人人享有国籍权（第13-15条） “人人在各国境内有权自由迁徙和居住。人人有权离开任何国家。”（13）“人人有权在其他国家寻求和享受庇护以避免迫害。”（14）“人人有权享有国籍。”（15）联合国难民署估计，至少有1000万人没有国籍。

人，你的权利 免于强制婚约（第16条） 成年男女在结婚和解除婚约时，应有平等的权利。“只有经男女双方的自由和完全的同意，才能缔婚。”家庭应受社会和国家的保护。联合国儿童基金会表示，超过7000万女性生活在强制婚姻中。

人，你的权利 财产权（第17条） “人人得有单独的财产所有权以及同他人合有的所有权。任何人的财产不得任意剥夺。”但世界各地仍有人从自己的土地上被驱逐，因他们没有有效的文书，而他们的土地被用于城市发展、原材料开采、农业或像巴西的水坝建设。

人，你的权利 言论自由（第18-20条） “人人有思想、良心和宗教自由的权利。”（18）“人人有权享有主张和发表意见的自由。”（19）“人人有权享有和平集会和结社的自由。”（20）记者无疆界组织写道，全世界有超过350名记者和网络活动人士被拘禁。

人，你的权利 选举权（第21、22条） “人人有直接或通过自由选择的代表参与治理本国的权利。”（21）人人有权享受社会保障，并有权享受他的个人尊严所必需的经济、社会和文化权利。（22）2015年沙特地方选举中，女性首次有选举权。

人，你的权利 工作权（第23、24条） “人人有权工作”，“人人有同工同酬的权利”，“每一个工作的人，有权享受公正和合适的报酬”，人人有权参加工会。（23）国际劳工组织表示，今天有超过2亿人没有工作。

人，你的权利 有尊严的生活（第25条） “人人有权享受为维持他本人和家属的健康和福利所需的生活水准，包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务。”“母亲和儿童有权享受特别照顾和协助。”全世界有超过20亿人营养不良，8亿余人受饥馑之苦。

人，你的权利 教育权（第26条） “人人都有受教育的权利，教育应当免费，至少在初级和基本阶段应如此。”“教育的目的在于充分发展人的个性并加强对人权和基本自由的尊重。”

人，你的权利 艺术与科学的权利（第27条） “人人有权自由参加社会的文化生活，享受艺术，并分享科学进步及其产生的福利。”人人对由于他所创作的任何科学、文学或美术作品，有享受保护的权利。当今，许多作品的数字化传播不无争议。许多原作者认为，互联网的传播侵犯其著作权。

人，你的权利 不可分割的权利（第28-30条） “人人有权要求一种社会的和国际的秩序，在这种秩序中，本宣言所载的权利和自由能获得充分实现。”（28）“人人对社会负有义务。”（29）任何国家、团体或个人均不得从宣言条文中引伸出有权侵犯基本人权。（30）所有的联合国成员国均签署《人权宣言》。 作者: Helle Jeppesen



捍卫《世界人权宣言》是德国的使命

德国外交部长贝尔博克在绿党联邦议院议会党团代表团的一次庆典活动上发表演说：1948年12月10日，二战结束后的第三年，联合国通过217号决议，首次就适用于所有人的基本权利达成一致。虽然只是简单的一句话，寓意却极其深远："人人生而自由，享有同等的尊严和自由。"《世界人权宣言》的发布，普遍被认为是国际人权事业的一个重大里程碑。

在贝尔博克看来，这份75年前通过的文件是德国外交政策的使命，但与此同时，人权现在正受到前所未有的严重威胁。这不仅仅是因为中东冲突和俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，而且德国还应时刻努力，确保白俄罗斯、达尔富尔以及亚兹迪人的境况不被国际社会所遗忘。联合国人权事务高级专员图尔克（ Volker Türk）也表示，《世界人权宣言》现在面临着极大的压力，但他发表的视频讲话中，也强调了人权宣言签署75年来所取得的进步：

"人权已经成为政府治理和决策的重要组成部分。黑人的命也是命，我也是，周五为了未来等一系列运动，以及为原住民和女性争取权益的运动，都在鼓励人们捍卫自身的权利，并对不公平现象说不。一些国家的法庭甚至追究了肇事者的责任，并承认了人们拥有健康环境的权利。"

图尔克说，在危机四伏的当今世界，我们需要一个基于基本人权的共同愿景，并需要为此找到共同的解决方案。种种统计数据显示，寻找共同解决方案已经迫在眉睫。

难民潮、现代奴隶制、饥饿以及战争

根据联合国的统计，难民人数已经飙升至1.1亿人，被饥馑所困的人口多达7.35亿。国际劳工组织提供的数据显示，大约五千万人生活在现代奴隶制的桎梏之中。除此之外，以色列、加沙地带和乌克兰局势以及气候危机带来的严重后果也都变得更加糟糕。

历史学教授比勒菲尔德（Heiner Bielefeldt）表示："我们现在所经历的一切，超出了十年前最糟糕的设想，我完全没有想到局势会发展到今天的地步。过去十年，不仅出现了退步，而且是崩塌式的倒退。不仅是专制政权发动侵略战争，而且稳定的民主政体中也出现了专制化发展的趋势。"

这位在埃尔朗根-纽伦堡大学教授人权及人权政策的学者对德国之声表示："俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争是对人权事业的当头一棒。这不仅仅是一个违背人权标准的问题，而是对基本人权的完全无视，连战争中最起码的标准也都不管不顾。"

世界司法体制的进步

对于海牙国际刑事法庭对俄罗斯总统普京发出国际通缉令，比勒菲尔德表示赞赏。他说，这是国际社会给出的正确答案。

那么，德国的人权状况又如何呢？由于德国政府对环保人士的粗暴对待，前不久，一家国际人权监督组织已经将德国保障人权及自由权利的评级，从"开明"下调至"受到影响"。不过，人权问题专家比勒菲尔德也表示，值得一提的是，德国不断发出倡议，期望强化面临重重压力的国际人权保护机制:"德国积极参与了建立国际刑事司法机制的进程。全球范围内，第一个就叙利亚政府施用酷刑案件的审理就是在德国境内的科布伦茨进行的。这是全球刑事司法原则的体现，根据这一原则，尽管案犯和受害者都不是德国公民，德国法庭依然有权审理。"

价值观导向的外交政策是为了捍卫人权

2022年一月，科布伦茨的州立高等法院以反人类罪、27项谋杀罪、强奸以及剥夺他人自由等罪名判处当事人终身监禁。这也是贝尔博克所期望的、在德国树立价值观导向外交政策的一个组成部分。

在《人权宣言》讨论会上，德国外长贝尔博克表示，在充满地缘政治挑战的当今时代，推行价值观外交显得尤为重要。贝尔博克说，我们不能贪图舒适，实行自我孤立，只和那些所谓道德上毫无瑕疵的民主政体打交道。

比勒菲尔德则表示，德国今后将面临更多的挑战："现有的国际架构正在受到侵蚀，面临着被彻底销毁的危险，因此有必要对这一架构进行保护。这不仅仅涉及到这里那里的践踏人权现象，或者是违反国际法中人道主义标准的问题，而是涉及到，如何不让过去几十年来建立起来的国际规则被破坏殆尽。"

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