 世界互聯網大会登场 中国官员话中有话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2019

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时政风云

世界互聯網大会登场 中国官员话中有话

今年适逢世界互聯網发展50周年，中国在历史古城浙江乌镇举办第六届世界互聯網大会。当天大会发布了其成果文件《乌镇展望2019》，中国官员意有所指的批评被认为是指涉美国。

China Wuzhen Internet Konferenz | Huang Kunming (Imago Images/Xinhua/L. Bin)

，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在世界互联网大会上发表讲话

(德国之声中文网) 10月20日，在第六届世界互聯網大会的场合上，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明说，「某些国家」采取冷战思维、霸凌行为，伤害了互联网产业之间的互信。

黄坤明说: 「某些国家利用国家安全作为借口，攻击其他国家与企业，提升了互聯網世界中的不确定性、对立性与负面效果。」

黄坤明没有明确指出他所说的「某些国家」具体是哪些国家。但是法新社指出，中国使用「网路霸权和霸凌」的用语通常是形容美国。

今年，中美贸易战尚未落幕，两国之间你来我往的报复性措施也已经伤害到高科技的供应链。另外在本月初，美国也以中国某些公司参与迫害中国新疆维吾尔人为由，将28个实体列入黑名单，禁止美国企业对名单上的公司出口产品。

世界互聯網大会

世界互聯網大会每年都在历史古都乌镇举办，是中国最重要的科技峰会之一。

这个大会是由中国负责网络审查的单位－中央网络安全和信息化委员会办公室(网信办)主办。美国的一些主要公司例如脸书、谷歌便是在该单位的管控下无法从中国IP位址访问。

往年，中国政府都会藉由世界互联网大会，对外宣扬中央控制网路的能力，并呼吁其他国家尊重北京的「网路主权」，主张国家应当有权在其认为合适的范围内控制与审查网路。

站在科技公司的角度，世界互聯網大会也是发表研发成果与谈生意的场所。今年，阿里巴巴、百度、微软、高通都出现在大会现场。小米CEO雷军在大会上表示，明年小米将推出10款以上的5G手机，覆盖中高低端需求。阿里巴巴董事长兼CEO李彦宏则是看好人工智能的发展趋势，相信会带动世界经济发展。首次以阿里巴巴董事局主席亮相的张勇则是主张科技始终回到人性，促进各界合作。

罗法/杨威廉(路透社等)

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