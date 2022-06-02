“世界不会等着中国收拾完‘烂摊子’”

（德国之声中文网）据路透社报道，上海市的官员正试图通过与外资企业举行会议、放宽对外国雇员入境限制等措施，恢复因新冠疫情封城倍感挫折的跨国企业对上海失去的信心。

上海作为中国最国际化的城市和最大的商业中心，两个月的封城令其形象严重受损，无数外籍人士离开上海。外国企业警告说他们正在重新考虑投资计划。

《解放日报》报道称，今年6月，上海市政府将按照美国、欧洲、日韩、台港澳等重点投资国别（地区）和汽车、外贸、商贸、集成电路、生物医药等重点行业领域，集中召开20场政企沟通圆桌会议。以期恢复且稳固外资投资上海的信心。

至此，上海市政府已经连续召开两场外资企业视频圆桌会议。第一场圆桌会议安排美资企业专场，美中贸易全国委员会和卡博特、联邦快递、泰科电子、宝洁、强生、百事等6家美资企业高管参加。第二场圆桌会议安排汽车企业专场，特斯拉、上汽大众、通用、福特、采埃孚、佛吉亚等6家外资车企高管参加。

这些与会的外资企业没有立刻回应路透社发出的问询。

欧洲商会昨天（6月7日）表示，该商会在与上海市副市长共同出席的一次会议上获悉，上海将不再要求因工作返回上海的外国人及其家属提供官方邀请函（PU Letter）。这一变化消除了阻碍外籍工作者返回上海过程中的一个巨大障碍。

中国自2020年3月28日施行“外国人临时闭关政策”后，在中国驻海外使领馆申请签证的外国人必须提供由上海市政府外事办签发的邀请函。

很多外资企业曾抱怨获得邀请函十分困难，而且等待时间漫长。这对企业聘用外籍员工形成相当大的阻碍。

欧盟商会说，取消这一要求是“中央政府为鼓励在上海复工复产而采取的一项新举措”。

上海市政府尚未对路透社提出的相关问询做出回应。

英中贸易协会中国区总裁赵汤（Tom Simpson）说，上海市已经为协会成员提供了一些业务恢复支持，包括发放物流许可证和重新开放仓库，而且已经提供 “很多的实际支持”。

在封城期间，上海试图让工厂在“闭环”环境下继续保持生产，但企业表示这种安排带来了许多困难。

为了控制疫情，中国也大幅减少限制国际航班数量，对外资企业而言这也是一个关键性障碍。

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世界不会等待中国

中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)说，特别是随着其他竞争对手市场的开放并试图将外资企业从中国吸引到他们的市场之际，清零政策不仅削弱了上海的吸引力，而且削弱了整个中国的吸引力。

他说：“世界不会等着中国收拾完这个烂摊子的。”

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在6月8日举行的国务院政策例行吹风会上也承认：“现在外贸还面临一系列不确定性，包括国际国内一些因素冲击，外贸企业也遇到生产经营方面的困难，可以说保稳定还面临不少压力。”

他说，国务院新出台一系列相关政策，针对当前外贸发展面临的困难问题，从4方面采取的一些具体措施，目的是保主体、保订单、保市场、保信心、保履约。

今年5月初，惠誉评级将对中国2022年GDP的增长预测从之前的4.8%下调至4.3%。

惠誉评级发布的报告中指出，“（中国）疫情封控措施对经济活动造成的溢出效应在3月份开始凸显，社会消费品零售总额下降3.5%，是自2020年中以来的首次同比下滑。部分业态的跌幅甚至更为严重；例如，餐饮业同比大幅下挫15.6%。此外，由于防疫及流动控制措施扰乱了国内供应链秩序和劳动力供给，包括工业生产和固定资产投资在内的其他领域的经济活动也明显减速”。

报告预计，中国严格的“动态清零”防疫政策可能将持续至2023年，因此，如果封控措施未能迅速遏制新一轮疫情爆发，或者放松限制的时间表被推迟，经济增长预测仍将面临下行风险。

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稳经济政策措施“应出尽出”

5月25日，中国国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议。参加会议的官员从中央部委，到省、市，乃至区县一级，人数超过10万人。

国务院总理李克强称，3月份尤其是4月份以来，中国的就业、工业生产、用电货运等指标明显走低，“困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大”。

据新华社报道，李克强在会上提出，要确保中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策举措上半年基本实施完成，为加大实施力度，国务院常务会议确定六方面33条稳经济一揽子政策措施5月底前要出台可操作的实施细则、应出尽出。李克强强调，国务院将向12个省派出督查组，对政策落实和配套开展专项督查。

5月23日的中国国务院常务会议上，决定在六方面实施33项措施，涵盖财政、金融、稳产业链供应链、促消费和有效投资、保能源安全等领域，并针对民生、纾困企业出台多项增量政策。

今年两会上，中国政府把今年经济增长目标定于5.5%。但是从清零政策对前两季度中国经济造成的严重负面影响来看，这一目标变得难以实现。彭博社引述一些经济学家做出的预测，中国经济今年将增长4.5%，在以防疫为优先的情况下，今年可能有史以来第一次大幅错过经济增长目标。前不久，彭博社发表文章称中国的清零政策会导致美国2022年的GDP增长超过中国。

（综合报道）

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