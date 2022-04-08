 世界上最早福利房：福格社区庆祝生日！ | 所有节目 | DW | 14.05.2022

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经济纵横

世界上最早福利房：福格社区庆祝生日！

德国奥格斯堡的福格区堪称世界上最早诞生的福利房，它的房租从开始到现在没有改变过。2021年的500岁生日由于疫情改到今年庆祝。

  • Häuserflucht der Fuggerei mit ockerfarbenen Gebäuden. Die Altstadt von Augsburg ist im Hintergrund zu sehen. Bild aus dem Jahr 2012.

    福格社区500岁了!

    1521年，奥格斯堡市银行家雅各布·福格（Jakob Fugger）出资创建了福格社区，赈济底层无力租房盖房的贫困人民。这便是德国福利房历史的开端。500年来，入住这个社区的市民一直缴纳不变的房租：为福格家族真诚祈祷以及每年88欧分的房租。目前大约150人仍然居住在这个社区。

  • Fotografie des ursprünglichen Stiftungsbriefes von 1521 mit der Unterschrift von Jakob Fugger, gezeichnet am 23.8.1521.

    只有天主教徒才能住进福格社区

    这张显示日期为1521年8月23日的赈济会证书规定，只有奥格斯堡市贫困的天主教徒才可以住进福格社区的福利房。1523年，福格社区已有6条街巷，52套公寓。今天的福格社区拥有67座低层楼房，140个公寓。

  • Bild eines Rheinischen Guldens, eine eingerahmte Goldmünze mit Inschriften. Datum des Fotos unbekannt.

    房租:88欧分加3次祈祷

    福格社区的房租自1521年成立之日到今天一直都没有变化：每年1莱茵金币，相当于今天的88欧分，另外每天为房主家族祈祷3次，其它附加费用需要租户自己承担。直到20世纪，福格社区接纳的多为有多孩的家庭。而最早入住的是一些临时工和手工匠，一般而言，家境好起来后，他们便会搬出福格社区。

  • Foto eines grauhaarigen Mannes, der in der Tischlerei der Fuggerei in Augsburg an einem Messgerät arbeitet. Datum des Fotos unbekannt.

    福格社区是一个集体

    福格社区是一个“集体”，它要求住户自己动手，互助互利，发挥合作的力量。整理花园、修理房内设施以及夜班和看护展览馆等，都是住户自行组织的。

  • Bild einer Fuggerei-Einwohnerin in ihrem Badezimmer. Im Badezimmer sind Waschmaschine, Trockner und ein Schrank und eine Badewanne zu sehen. Das Fenster steht offen. Name der Bewohnerin sowie Datum des Fotos unbekannt.

    家庭需要独立的空间

    在16世纪，福格赈济穷苦百姓的主张是相当激进的思想。那时，穷人家庭常常是离散的，夫妇不得已分开居住，在不同的地方打工，他们的孩子也常被送入孤儿院。福格认为，家庭的完整有助于健康。

  • Eine schwarz-weiße Fotografie von einer Strasse der Fuggerei anno 1973. Eine ältere Frau und ein Mann stehen auf der Straße vor ihrer jeweiligen Haustüre und schauen Richtung Kamera.

    福格社区成了旅游景点

    经过这些年，福格社区不仅增添了住宅，它还拥有了一个只属于自己的教堂。现在，这个“城里的小村”还建起了纪念馆以及纪念品商店，成了旅游景点，游客来到奥格斯堡都会慕名而来。

  • Drei Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen die St. Markus Kirche in der Herrengasse der Fuggerei in drei Zuständen: Vor dem Krieg (genaues Datum unbekannt), zerstört im Jahr 1944 und neu aufgebaut 1947.

    被炮火摧毁又重建的福格社区

    1943年，二战期间的福格社区在院内修筑了一个防空洞，以便在盟军空袭时提供避难的场所。1944年2月25日至26日，英国空军轮番炸毁奥格斯堡市，该市三分之二的建筑毁于这场空袭，福格社区也未能幸免。战后人们按照原样修复了福格社区，里面的租户大多是战火中失去亲人的孤寡老人以及妇女。

  • Eine Gruppe verschiedener Einwohner der Fuggerei vor ihren Wohnungstüren: Eine Familie mit Kindern, ein mittelaltes Pärchen und ein junger Mann, Noel Guobadia. Das Foto ist im Umfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten 2021 entstanden, doch das genaue Datum ist unbekannt.

    当今租户来自不同的年龄段

    福格社区里的租户虽然平均年龄仍然偏高，但显然其他年龄段的人也乐意来这里安家，现在的租客包括单亲父母、年轻人、中年夫妇。

  • Ein Luftaufnahme der Fuggerei aus dem Jahr 2008.

    继承传统 展望未来

    展望未来，福格社区——这个有着500年历史的福利房，一定还会存在下去。也许它会去掉宗教色彩，也许成为公共管理，但有一点是肯定的，它一定会深深扎根于社区，并继承数百年来的集体主义传统。


  • Häuserflucht der Fuggerei mit ockerfarbenen Gebäuden. Die Altstadt von Augsburg ist im Hintergrund zu sehen. Bild aus dem Jahr 2012.

    福格社区500岁了!

    1521年，奥格斯堡市银行家雅各布·福格（Jakob Fugger）出资创建了福格社区，赈济底层无力租房盖房的贫困人民。这便是德国福利房历史的开端。500年来，入住这个社区的市民一直缴纳不变的房租：为福格家族真诚祈祷以及每年88欧分的房租。目前大约150人仍然居住在这个社区。

  • Fotografie des ursprünglichen Stiftungsbriefes von 1521 mit der Unterschrift von Jakob Fugger, gezeichnet am 23.8.1521.

    只有天主教徒才能住进福格社区

    这张显示日期为1521年8月23日的赈济会证书规定，只有奥格斯堡市贫困的天主教徒才可以住进福格社区的福利房。1523年，福格社区已有6条街巷，52套公寓。今天的福格社区拥有67座低层楼房，140个公寓。

  • Bild eines Rheinischen Guldens, eine eingerahmte Goldmünze mit Inschriften. Datum des Fotos unbekannt.

    房租:88欧分加3次祈祷

    福格社区的房租自1521年成立之日到今天一直都没有变化：每年1莱茵金币，相当于今天的88欧分，另外每天为房主家族祈祷3次，其它附加费用需要租户自己承担。直到20世纪，福格社区接纳的多为有多孩的家庭。而最早入住的是一些临时工和手工匠，一般而言，家境好起来后，他们便会搬出福格社区。

  • Foto eines grauhaarigen Mannes, der in der Tischlerei der Fuggerei in Augsburg an einem Messgerät arbeitet. Datum des Fotos unbekannt.

    福格社区是一个集体

    福格社区是一个“集体”，它要求住户自己动手，互助互利，发挥合作的力量。整理花园、修理房内设施以及夜班和看护展览馆等，都是住户自行组织的。

  • Bild einer Fuggerei-Einwohnerin in ihrem Badezimmer. Im Badezimmer sind Waschmaschine, Trockner und ein Schrank und eine Badewanne zu sehen. Das Fenster steht offen. Name der Bewohnerin sowie Datum des Fotos unbekannt.

    家庭需要独立的空间

    在16世纪，福格赈济穷苦百姓的主张是相当激进的思想。那时，穷人家庭常常是离散的，夫妇不得已分开居住，在不同的地方打工，他们的孩子也常被送入孤儿院。福格认为，家庭的完整有助于健康。

  • Eine schwarz-weiße Fotografie von einer Strasse der Fuggerei anno 1973. Eine ältere Frau und ein Mann stehen auf der Straße vor ihrer jeweiligen Haustüre und schauen Richtung Kamera.

    福格社区成了旅游景点

    经过这些年，福格社区不仅增添了住宅，它还拥有了一个只属于自己的教堂。现在，这个“城里的小村”还建起了纪念馆以及纪念品商店，成了旅游景点，游客来到奥格斯堡都会慕名而来。

  • Drei Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen die St. Markus Kirche in der Herrengasse der Fuggerei in drei Zuständen: Vor dem Krieg (genaues Datum unbekannt), zerstört im Jahr 1944 und neu aufgebaut 1947.

    被炮火摧毁又重建的福格社区

    1943年，二战期间的福格社区在院内修筑了一个防空洞，以便在盟军空袭时提供避难的场所。1944年2月25日至26日，英国空军轮番炸毁奥格斯堡市，该市三分之二的建筑毁于这场空袭，福格社区也未能幸免。战后人们按照原样修复了福格社区，里面的租户大多是战火中失去亲人的孤寡老人以及妇女。

  • Eine Gruppe verschiedener Einwohner der Fuggerei vor ihren Wohnungstüren: Eine Familie mit Kindern, ein mittelaltes Pärchen und ein junger Mann, Noel Guobadia. Das Foto ist im Umfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten 2021 entstanden, doch das genaue Datum ist unbekannt.

    当今租户来自不同的年龄段

    福格社区里的租户虽然平均年龄仍然偏高，但显然其他年龄段的人也乐意来这里安家，现在的租客包括单亲父母、年轻人、中年夫妇。

  • Ein Luftaufnahme der Fuggerei aus dem Jahr 2008.

    继承传统 展望未来

    展望未来，福格社区——这个有着500年历史的福利房，一定还会存在下去。也许它会去掉宗教色彩，也许成为公共管理，但有一点是肯定的，它一定会深深扎根于社区，并继承数百年来的集体主义传统。


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