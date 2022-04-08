世界上最早福利房：福格社区庆祝生日！

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德国奥格斯堡的福格区堪称世界上最早诞生的福利房，它的房租从开始到现在没有改变过。2021年的500岁生日由于疫情改到今年庆祝。
1521年，奥格斯堡市银行家雅各布·福格（Jakob Fugger）出资创建了福格社区，赈济底层无力租房盖房的贫困人民。这便是德国福利房历史的开端。500年来，入住这个社区的市民一直缴纳不变的房租：为福格家族真诚祈祷以及每年88欧分的房租。目前大约150人仍然居住在这个社区。
这张显示日期为1521年8月23日的赈济会证书规定，只有奥格斯堡市贫困的天主教徒才可以住进福格社区的福利房。1523年，福格社区已有6条街巷，52套公寓。今天的福格社区拥有67座低层楼房，140个公寓。
福格社区的房租自1521年成立之日到今天一直都没有变化：每年1莱茵金币，相当于今天的88欧分，另外每天为房主家族祈祷3次，其它附加费用需要租户自己承担。直到20世纪，福格社区接纳的多为有多孩的家庭。而最早入住的是一些临时工和手工匠，一般而言，家境好起来后，他们便会搬出福格社区。
福格社区是一个“集体”，它要求住户自己动手，互助互利，发挥合作的力量。整理花园、修理房内设施以及夜班和看护展览馆等，都是住户自行组织的。
在16世纪，福格赈济穷苦百姓的主张是相当激进的思想。那时，穷人家庭常常是离散的，夫妇不得已分开居住，在不同的地方打工，他们的孩子也常被送入孤儿院。福格认为，家庭的完整有助于健康。
经过这些年，福格社区不仅增添了住宅，它还拥有了一个只属于自己的教堂。现在，这个“城里的小村”还建起了纪念馆以及纪念品商店，成了旅游景点，游客来到奥格斯堡都会慕名而来。
1943年，二战期间的福格社区在院内修筑了一个防空洞，以便在盟军空袭时提供避难的场所。1944年2月25日至26日，英国空军轮番炸毁奥格斯堡市，该市三分之二的建筑毁于这场空袭，福格社区也未能幸免。战后人们按照原样修复了福格社区，里面的租户大多是战火中失去亲人的孤寡老人以及妇女。
福格社区里的租户虽然平均年龄仍然偏高，但显然其他年龄段的人也乐意来这里安家，现在的租客包括单亲父母、年轻人、中年夫妇。
展望未来，福格社区——这个有着500年历史的福利房，一定还会存在下去。也许它会去掉宗教色彩，也许成为公共管理，但有一点是肯定的，它一定会深深扎根于社区，并继承数百年来的集体主义传统。
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