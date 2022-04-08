世界上最早福利房：福格社区庆祝生日！

房租:88欧分加3次祈祷

福格社区的房租自1521年成立之日到今天一直都没有变化：每年1莱茵金币，相当于今天的88欧分，另外每天为房主家族祈祷3次，其它附加费用需要租户自己承担。直到20世纪，福格社区接纳的多为有多孩的家庭。而最早入住的是一些临时工和手工匠，一般而言，家境好起来后，他们便会搬出福格社区。