世卫13点回击《纽时》广告   台方反指开会7成遭拒

（德国之声中文网）《纽约时报》14日刊登台湾民间众筹的全版广告，内容提到台湾被世卫（WHO）拒于门外。世卫发言人贾撒列维克（Tarik Jasarevic）以电邮大篇幅回应台湾中央社，文首强调当局数十年来一直与台湾卫生部门保持技术交流。

电邮也提出了13点，前8点说明台湾卫生部门和专家与世卫应对新冠疫情的实例，比如WHO在2020年1月成立多个全球因应新冠肺炎工作的重要网络，台湾衞生专家参加其中两个。

後面5点则解释世卫与台湾历年来针对全球不同健康议题的互动，如2019年台湾专家受邀参加9次世卫技术会议，并参加其中的8次会议。

台方：开会被拒率7成

台湾驻日内瓦办事处对世卫回应表示遗憾，强调台湾仅能极为有限地参与数项技术会议或活动，WHO以片段资讯误导外界与台湾有充分交流，并未呈现事实全貌。

台湾外交部随后补充数据指，台湾过去10年曾申请参与187场技术性会议，但只获邀参加其中57场，被拒率高达7成，且世卫多未告知拒绝原因。

蔡英文16日接受媒体访问时也表示，世卫的13点回应说明台湾没有完整的参与权，而是依情势丶个案来决定台湾能否参与，这不是台湾应该获得的待遇。

延伸阅读：台湾世卫争议未解 专家: 双方应展开正式对话

世卫秘书长谭德塞日前指摘台湾对他人身攻击丶种族歧视，台湾设计师聂永真丶网络红人阿滴等人发起募资在《纽约时报》刊登广告，文案上半部以黑色做背景，语带双关以WHO表达「谁」，提出问句「WHO can help？（谁能帮忙？）」；下半部以白色做背景，答道「Taiwan（台湾）」。

广告又刊出给世界的公开信称：「你们并不孤单，台湾与你们同在。我们知道你们的处境，知道这有多麽艰难。台湾2003年受SARS疫情重创丶被世卫组织拒於门外，对此体会甚深。」

李澄欣/张慈（综合报导）