世卫: 进入紧急使用名单的疫苗都应获承认

（德国之声中文网）迄今为止，世界卫生组织共向六款疫苗开了绿灯。其中除了BioNTech/辉瑞、Moderna、强生和阿斯利康生产的疫苗外，也包括中国科兴疫苗和国药疫苗。

尽管这两款中国灭活疫苗得到了世卫核准，但目前没有得到美国食品药品管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）批准。北美和欧洲的大多数国家也没有审核通过中国疫苗。不过，很多发展中国家以及一些欧洲国家已经在使用中国疫苗。

欧盟在5月曾表示只承认获得EMA许可的疫苗，但是否愿意让接种其他疫苗的旅行者入境，则由各国决定。这其中不仅涉及中国疫苗，也涉及俄罗斯的Sputnik V疫苗。EMA从5月开始滚动性评估科兴疫苗，但尚且没有进一步消息。

除了中俄疫苗外，欧盟目前也不承认印度生产的阿斯利康疫苗。

区别对待"会打击救命疫苗的信心"

在7月1日的一份声明中，世卫组织表示，如果一些接种了获得世卫组织批准疫苗的人无法受益于重新开放的旅行政策，那么这会"进一步扩大全球疫苗鸿沟、加剧我们在疫苗分配方面已经看到的不公平现象"，"而对于那些已遭遇最沉重打击的经济体，这会给其增长又带来负面影响"。

世卫组织还称，这种做法破坏了"对已经被证明安全、有效的救命疫苗的信心"。

在对两款中国疫苗的审核中，世卫组织表示，两种疫苗都能大大降低住院和死亡的风险。

保护力受质疑

在今年4月一场演讲中，中国疾控中心主任高福罕见地指出当前国产疫苗保护率不高，呼吁各界关注mRNA疫苗技术，并提出几种不同技术疫苗交替接种的建议。这迅速受到外界关注。不过，这位中国疾控中心主任随后回应，不应"误读"其说法， "全球疫苗保护率测试数据都有高有低，如何提高疫苗保护率，这是需要全球科学家考虑的问题"。

针对中国疫苗的保护效力，不乏质疑声音。据美联社7月2日报道，塞舌尔、巴林等国使用了数以百万计的中国灭活疫苗，尽管目前接种比例较高，但仍然出现了新冠病例激增的现象。

《纽约时报》6月23日刊文称，一些国家在获得中国疫苗后"新冠病毒并未远去"。这得到中国官媒的反驳，称是在"编造抹黑中国疫苗"。

意大利总理德拉吉也在6月25日对一款中国疫苗表示怀疑。他在当天欧盟峰会后对记者说，"中国疫苗效力不够，你可以从智利应对疫情的经历看出"。智利在很大程度上依赖中国科兴疫苗。

新加坡卫生部：接种科兴疫苗的人不能免除新冠测试

新加坡《海峡时报》6月30日报道称，已接种中国科兴等疫苗的人士在参加大型活动时不能免除新冠测试。

该国卫生部表示，科兴等疫苗目前尚未列入新加坡国家疫苗接种计划，针对其保护力和有效性，可能缺乏足够的证明，特别是针对目前流行的Delta变种病毒。因此，接种这些疫苗的人士仍然在参加大型活动前仍然需要接受检测。新加坡政府此前表示，完全接种了疫苗的人在参加现场表演、展会、婚庆等大型活动前，可以免除新冠测试。

新加坡当局上月批准了24家私人医疗诊所使用现有的科兴疫苗库存。有报道称，科兴疫苗在新加坡非常受欢迎，德媒《法兰克福汇报》6月29日就发表了相关报道，称"在新加坡，接种辉瑞/BioNTech和 Moderna疫苗是完全免费的，即便如此，很多民众还是更喜欢需要自费的中国科兴疫苗"。

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