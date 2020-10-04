 世卫: 全球一成民众感染新冠病毒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2020

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时政风云

世卫: 全球一成民众感染新冠病毒

世界卫生组织担心，在时节进入秋季后，新冠肺炎感染病例会再次飙升。目前已经解封的许多国家，正面临最严峻的考验。

Schweiz Genf | Mike Ryan Stellvertretender Generaldirektor der WHO während Pressekonferenz (picture-alliance/KEYSTONE/S. Di Nolfi)

世卫本因是带领世界对抗疫情的组织，但是随着美国指控世卫与中国过从甚密，退出世卫，以及各国相继提出改革世卫的声音，这个组织正面临抗疫外的政治重大考验。图为世卫突发卫生事件规划执行主任瑞安。

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全球新冠总病亡数29日正式突破100万，世卫称此为「令人难过的里程碑」。由于多个地区的感染率仍持续上升，专家呼吁这些地区勿轻易解除防疫措施。

1月11日，中国公布了首例新型冠状病毒死亡案例。在新冠疫情首次爆发9个月后，全球死亡病例即将突破一百万大关。而世卫组织还对病亡人数继续大幅上升提出警告。

新冠病毒仍在欧洲流行，而且感染病例还在增加。世卫组织欧洲区域负责人说，这意味着欧洲每日死亡率也可能在未来几个月内上升。

(德国之声中文网) 世界卫生组织周一 (10月5日)表示，根据其「最佳估计 」(best estimates)，全球每10人中就有1人可能已感染新冠状病毒。

目前全球确诊病例数约为3500多万，世卫孤寂的数字为其20多倍。世卫紧急行动负责人瑞安 (Mike Ryan)说:「我们目前的最佳估计显示，全球约有10%的人口可能已经感染这种病毒。」

他表示:「病毒因国家而异、城市和农村而异，因群体而异，但确实意味着，世界上绝大多数地区仍然处于危险之中。」

瑞安在世卫组织34名成员组成的执行委员会上强调，全球还在艰困抗疫阶段，疾病仍在继续蔓延。他特别提到，东南亚部分地区的疫情正在激增，欧洲部分地区和地中海东部地区的感染率也在上升。

忧病例类似春季激增

欧洲的官员们担心，今年春天欧陆医院惨况重演，当时病毒蔓延造成意大利和西班牙等国的重症监护室负荷。

在西班牙的部份地区，医院再度出现大量新冠肺炎病患。与此同时，俄罗斯5日的病例上升来到接近5月份的最高数字，但俄国却已逐步解封。

印度则是目前全球日病例数最多的国家，过去24小时内，总死亡人数突破10万，日增病例也来到75,829例。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社)

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