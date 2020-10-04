世卫: 全球一成民众感染新冠病毒

(德国之声中文网) 世界卫生组织周一 (10月5日)表示，根据其「最佳估计 」(best estimates)，全球每10人中就有1人可能已感染新冠状病毒。

目前全球确诊病例数约为3500多万，世卫孤寂的数字为其20多倍。世卫紧急行动负责人瑞安 (Mike Ryan)说:「我们目前的最佳估计显示，全球约有10%的人口可能已经感染这种病毒。」

他表示:「病毒因国家而异、城市和农村而异，因群体而异，但确实意味着，世界上绝大多数地区仍然处于危险之中。」

瑞安在世卫组织34名成员组成的执行委员会上强调，全球还在艰困抗疫阶段，疾病仍在继续蔓延。他特别提到，东南亚部分地区的疫情正在激增，欧洲部分地区和地中海东部地区的感染率也在上升。

忧病例类似春季激增

欧洲的官员们担心，今年春天欧陆医院惨况重演，当时病毒蔓延造成意大利和西班牙等国的重症监护室负荷。

在西班牙的部份地区，医院再度出现大量新冠肺炎病患。与此同时，俄罗斯5日的病例上升来到接近5月份的最高数字，但俄国却已逐步解封。

印度则是目前全球日病例数最多的国家，过去24小时内，总死亡人数突破10万，日增病例也来到75,829例。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社)