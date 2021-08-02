 世卫首次发送中国疫苗  南非不想要 | 科技环境 | DW | 27.08.2021

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科技环境

世卫首次发送中国疫苗  南非不想要

COVAX全球疫苗共享计划因为疫情引发的生产国出口限制而让疫苗数迟迟无法到位，现在世卫要送1亿剂中国疫苗，却有非洲国家说不要，为什么？

Chinas Impfstoff Sinopharm

针对南非表示科兴疫苗相关数据还不够成熟，科兴母公司没有立即的回应。

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即日（8月5日）起，德国将把英国制造商阿斯利康尚未交付的所有疫苗直接捐赠给 Covax（“冠状病毒疫苗全球实施计划”）。 

全球疫苗免疫联盟GAVI七月12日宣布，中国疫苗生产商科兴和国药将向Covax（新冠疫苗实施计划）提供超过一亿剂新冠疫苗。

(德国之声中文网)路透社周四(8月26日)报导，世界卫生组织的一份文件显示，世卫将在下月底前首次运送1亿剂中国疫苗，科兴和国药各半，主要运往非洲和亚洲。

由于供应问题和主要生产国印度实施的出口限制，COVAX全球疫苗共享计划远远落后于其今年提供20亿剂的承诺。中国疫苗的运输将有助于重启这项计画。

路透社认为，尽管有民众对中国疫苗的效力表示担忧，一些接受国也拒绝了中国疫苗或将其与西方制造商的加强剂搭配使用，但世卫的行动还是促进了中国政府在疫苗外交的努力。

与世卫组织共同领导COVAX的全球疫苗和免疫联盟（GAVI）的一位发言人告诉路透社，截至8月中旬，已经运出约1000万支中国国药疫苗。

Chinas Impfstoff Sinopharm

根据最新预测显示，包括中国的疫苗在内，COVAX预计到9月底将交付约5亿剂疫苗。到目前为止，COVAX已经运送了2.15亿支疫苗，主要是阿斯利康疫苗。

有非洲国家拒绝接受

路透社报导，中国的疫苗已被分配给60个国家，大部分在非洲，预计非洲将获得1亿剂疫苗的三分之一。然而，并非所有国家都想要中国的疫苗。

南非被COVAX列为非洲接受中国疫苗最多的国家之一，分配了250万剂科兴疫苗，但一位高级卫生官员告诉路透社，该国目前无法接受这些疫苗。

南非卫生部门负责监督疫苗推广的副总干事克里斯普（Nicholas Crisp）说：「没有足够的信息表明这些疫苗对Delta变种的有效性，也没有关于科兴在艾滋病毒感染人群中的数据。」

他告诉路透社：「我们没有接受COVAX提供的科兴疫苗，因为在我们的评估和规划过程中，它还不够成熟。」

另外一个国家是尼日利亚，该国也是COVAX下中国疫苗在非洲的主要接受者，分配了近800万剂国药集团的疫苗，也已经批准了该疫苗，但称国药是其中一种「可能的」选择。

GAVI的一位发言人拒绝对南非和尼日利亚发表评论，并指出其他国家没有被纳入这一轮，其中一个原因是一些国家决定不接受国药和科兴疫苗。

肯尼亚、卢旺达、多哥和索马里在COVAX计划下，获得较少量的疫苗，这些国家的官员说，他们对中国的疫苗没有任何担心，因为这些疫苗已经过世卫组织的审核，而且有更多人需要尽快接种。

在世卫组织于5月和6月分别紧急批准国药和科兴疫苗之后，COVAX已经从这两家公司获得了到明年为止的多达5.5亿支疫苗的综合供应。

Senegal Coronavirus l Flughafen von Dakar, Covax, Impfdosen

图为2021年3月3日Covax全球疫苗接种计划捐赠给塞内加尔的疫苗，当时配送的是阿斯利康疫苗。

哪些国家获得中国疫苗？

乌克兰是欧洲唯一在COVAX中国疫苗清单上的国家，将收到约16万剂科兴疫苗。

亚洲国家预计将获得超过2500万支中国疫苗，其中近1100万支科兴疫苗将运往印度尼西亚，使其成为通过COVAX获得中国疫苗的最大受益者。其他疫苗将进入拉丁美洲和中东的国家。

印度尼西亚已经决定为医护人员提供加强剂，主要是使用莫德纳，这些医护人员大多已经施打过中国科兴疫苗，类似的国家还有巴西和智利。

在印度尼西亚，医护人员在接种疫苗的人群中只占一小部分，但使用莫德纳作为加强剂也被解释为视对科兴疫苗信心下降的标志。

当被问及印尼为什么要购买科兴疫苗时，印尼卫生部的一位官员告诉路透社，该国也是通过双边交易接受科兴疫苗的主要国家: 「因为他们可以向我们保证供货的数量。」

(路透社)

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