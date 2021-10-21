 世卫首席专家：疫苗不是万灵丹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2021

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世卫首席专家：疫苗不是万灵丹

世卫首席科学家斯瓦米纳坦(Soumya Swaminathan)告诉德国之声，如果想结束新冠疫情，富国必须停止囤积疫苗。她也分享了其他控制疫情的有效方法。

Chef-Wissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Soumya Swaminathan

世卫专家斯瓦米纳坦说，世界领导人必须确定如何防范下一个类似新冠疫情大流行的爆发。

(德国之声中文网) 世卫（WHO）首席科学家斯瓦米纳坦(Soumya Swaminathan)周日 (10月24日)告诉德国之声，只是接种疫苗无法终结新冠疫情。她呼吁扩大疫苗的公平性，并在较贫穷的国家分享防疫工具，以防止新冠病毒传播及其持续变异。

她对德国之声记者表示：「接种疫苗只是一种工具，不是万灵丹 (silver bullet)。疫苗对防止严重疾病非常有效.....但疫苗对感染并非100%有效。」

尽管突破性感染仍然罕见，但接种疫苗并不意味着一个人不能将病毒传给其他高风险的人。

斯瓦米纳坦解释说：「你今天仍然看到疫苗接种率很高的国家有越来越高的感染率，而传播率越高，危险在于正有新的变体产生，然后这些变体会回来感染这些人，即使你已经接种了疫苗。真的有一个强有力的科学论据，那就是继续使用其他防疫措施，直到全世界的人都得到保护。」

「疫苗平等」才是解答

斯瓦米纳坦也是艾滋病毒和结核病专家，她说新冠病毒使全球的不平等问题变得更严重，并导致了她所说的「双轨制大流行」。

她说：「世界上有一个地区，现在有很大比例的人接种了疫苗。生活看起来正在恢复正常。不幸的是，世界上有一半的人仍然没有机会获得这些疫苗。在非洲大陆，只有不到2%的人完全接种了疫苗，他们的生活远远没有恢复正常。」

斯瓦米纳坦认为，终结这种大流行病的唯一途径是富国表现出更大的团结。「除非世界决定团结起来，分享我们今天拥有的工具、疫苗、诊断和治疗方法，以便我们能够阻止死亡，否则这将需要更长时间。全世界每周仍有超过4万到4万5千人因新冠病毒而死亡，这种状况不能持续下去。」

她呼吁国际社会投资未来的大流行病准备工作，以避免世界在过去20个月中看到的破坏性后果。

斯瓦米纳坦说：「世界再次需要考虑大流行病的准备工作。」她补充说，有几个问题需要国际社会解决：「我们如何真正做好准备，防止下一次大流行？如果这不完全是可能的，我们如何及早发现它？我们如何应对它？」

她还指出，预防计划将需要资金，并需要在世界各地建立共享数据的方式。

世界防疫概况

一些国家，如加拿大、中国、丹麦和葡萄牙，有75%或更高的人口完全接种了疫苗。其他国家，如尼日利亚、埃塞俄比亚、叙利亚和阿富汗，只有不到5%。

根据《纽约时报》的追踪报道，世界上约有49.7%的人口至少接种了一剂疫苗。

自今年春天出现高度传染性的Delta变体以来，世卫组织没有将另一个新变体指定为需要「特别关注」的变体。然而，所谓的Delta plus变体已经让以色列和日本的医生感到担忧。

在某些情况下，尽管感染人数不断增加，一些疫苗接种率相对较高的富裕国家取消了与疫情有关的限制，例如英国取消了公共场所的大部分口罩规定。有76%的人口完全接种疫苗的丹麦取消了几乎所有用于遏制疫情的措施。

Phil Gayle 协助完成本篇报道。

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