世卫：防疫不能单靠戴口罩

（德国之声中文网）世卫组织周一（4月6日）表示，在洗手以及保持距离难以实行的地方，戴口罩可能是有效措施，但单靠戴口罩无法阻止疫情的传播。

全球新冠疫情已经造成超过7万人死亡，超过120万人确诊感染。

世卫组织总干事谭德塞（TedrosAdhanomGhebreyesus）在日内瓦表示："那些因缺乏水资源或者生活条件拥挤，以致于无法实施洗手或者保持距离的措施的地方，或许可以考虑使用口罩。"

谭德塞表示，他理解一些国家推荐或考虑在整体国民中使用医用或非医用口罩，但他强调，这可能加剧医护人员防护装备的缺乏，而他们面临着"真正的危险"。

他表示，医用口罩应优先提供给医护人员。鉴于有关口罩有效性的讨论，谭德塞强调，全球仍存在严重的防护用品匮乏。因此，他担心大范围的戴口罩会导致医护人员无法再获得充分的防护用品。

他还表示，在医院之外，对于感染新冠病毒的患者及其看护者，应戴口罩。

谭德塞坚称，对于口罩的有效性还仅有很少的知识。世卫组织对于戴口罩的表态也受到一些批评，认为其立场不清楚。

默克尔：德国要有自产能力

与此同时，德国总理默克尔呼吁在本国以及欧洲本土生产医用防护装备。她周一在柏林表示："从这一疫情中，我们要学到，在这方面我们需要一定的自主性，至少有相当的自产能力。或者是在德国，或者是尝试在欧洲范围内协调进行。无论如何，我们必须要有这方面的产能。"

目前，口罩以及防护服等在世界各地都存在紧缺。默克尔说，在口罩的供应方面，现在取得了一些进展，但尚未达到希望的规模。"我们必须努力让医院、医生、护理机构、残疾人机构及其工作人员能够有真正充分的防护用品，而非一天只够一天的量。"

默克尔表示，联邦经济部将为此成立一个专门的工作组。德国政府将推动在国内生产口罩的前期产品。其目标并非仅仅满足短期内的需求，德国政府发言人称，"（这一做法）将持续数月"。

本周一，德国城市耶拿已实施在商店、公共汽车、火车上必须戴口罩的规定。露天条件下则没有规定。市政方面称，并不要求是医用口罩，而是普通的自制口罩或者遮蔽口鼻的纸巾、围巾等。市政方面称，该措施旨在防止传染他人，而非自我防护。

罗伯特-科赫研究所的建议

根据德国罗伯特-科赫研究所4月3日的建议，简单的纺织品口罩能阻挡本人在说话、咳嗽或打喷嚏时的飞沫，从而降低传染他人的风险。至于对本人的防护作用，则尚无充分的研究证据。

罗伯特-科赫研究所还表示，极轻微或无症状感染者仍可能成为传播源。在这种情况下，预防性的戴口罩或可降低感染他人的风险。因此，在无法确保安全距离的空间，如公共交通工具、食品店或者工作岗位，戴口罩或有助于减缓病毒传播。此外，戴口罩还会产生心理效应，让人们注意保持彼此之间的距离。

口罩成标配 创意大比拼 手套、 手机 、口罩 戴口罩在德国什么时候会成为一种义务？亚洲各国广泛使用口罩之后，德国罗伯特·科赫研究所（RKI）现在也建议德国民众佩戴口罩。耶拿将成为德国首个要求市民在超市购物和乘坐公共交通时必须戴口罩的城市，这项措施将于4月6号起实施，人们也可以用围巾等织物遮住口鼻。

口罩成标配 创意大比拼 给消防队员的礼物 一罩难求，口罩短缺的背景之下，越来越多的人们或机构开始自己动手DIY。在Youtube或者推特上，许多人都上传了自己制作口罩的视频。图片上是科特布斯艺术剧院的服装设计总监Cerstin Bochow，她的团队将缝制的口罩赠送给德国红十字会和消防部门。

口罩成标配 创意大比拼 笑容不能丢！ 艺术家穆萨·弗里德里西（Mansha Friedrich）用钩针编织的口罩造型别致。自制的口罩上有着笑脸，动物或者太阳的图案。这位来自汉诺威的艺术家想保持好心情。

口罩成标配 创意大比拼 同一色系 捷克和斯洛伐克先行一步，早在3月中就推行了口罩令。去超市或在公共场所必须佩戴口罩。斯洛伐克总统苏珊娜·恰普托娃（Zuzana Čaputová）和总理伊戈尔·马托维奇（Igor Matovic）作出榜样。奥地利随后开始效仿，规定公民出门购物需戴口罩。

口罩成标配 创意大比拼 春意盎然 中国早就要求民众戴口罩。尽管疫情还没有过去，沈阳的这对舞伴还是忍不住翩翩起舞。他们在春天的阳光下沉浸在自己的世界里。

口罩成标配 创意大比拼 无一例外 以色列也出台了严格的防疫措施。总理内塔尼亚胡发布了强制性命令，禁止民众外出。警察和军队负责巡逻检查。正统派犹太教徒也必须遵守这一点。在耶路撒冷米阿谢里姆（Mea Shearim）地区，一名警察正在命令一名男子回家。

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苗子/石涛（法新社、福音新教通讯社、德新社等）