世卫：防疫不能单靠戴口罩

世卫组织总干事称，可以理解一些国家考虑建议民众戴口罩，但他担心这会进一步加剧医护人员的防护用品不足。与此同时，德国总理默克尔呼吁，今后确保本土生产医用防护品的能力。
（德国之声中文网）世卫组织周一（4月6日）表示，在洗手以及保持距离难以实行的地方，戴口罩可能是有效措施，但单靠戴口罩无法阻止疫情的传播。
全球新冠疫情已经造成超过7万人死亡，超过120万人确诊感染。
世卫组织总干事谭德塞（TedrosAdhanomGhebreyesus）在日内瓦表示："那些因缺乏水资源或者生活条件拥挤，以致于无法实施洗手或者保持距离的措施的地方，或许可以考虑使用口罩。"
谭德塞表示，他理解一些国家推荐或考虑在整体国民中使用医用或非医用口罩，但他强调，这可能加剧医护人员防护装备的缺乏，而他们面临着"真正的危险"。
他表示，医用口罩应优先提供给医护人员。鉴于有关口罩有效性的讨论，谭德塞强调，全球仍存在严重的防护用品匮乏。因此，他担心大范围的戴口罩会导致医护人员无法再获得充分的防护用品。
他还表示，在医院之外，对于感染新冠病毒的患者及其看护者，应戴口罩。
谭德塞坚称，对于口罩的有效性还仅有很少的知识。世卫组织对于戴口罩的表态也受到一些批评，认为其立场不清楚。
默克尔：德国要有自产能力
与此同时，德国总理默克尔呼吁在本国以及欧洲本土生产医用防护装备。她周一在柏林表示："从这一疫情中，我们要学到，在这方面我们需要一定的自主性，至少有相当的自产能力。或者是在德国，或者是尝试在欧洲范围内协调进行。无论如何，我们必须要有这方面的产能。"
目前，口罩以及防护服等在世界各地都存在紧缺。默克尔说，在口罩的供应方面，现在取得了一些进展，但尚未达到希望的规模。"我们必须努力让医院、医生、护理机构、残疾人机构及其工作人员能够有真正充分的防护用品，而非一天只够一天的量。"
默克尔表示，联邦经济部将为此成立一个专门的工作组。德国政府将推动在国内生产口罩的前期产品。其目标并非仅仅满足短期内的需求，德国政府发言人称，"（这一做法）将持续数月"。
本周一，德国城市耶拿已实施在商店、公共汽车、火车上必须戴口罩的规定。露天条件下则没有规定。市政方面称，并不要求是医用口罩，而是普通的自制口罩或者遮蔽口鼻的纸巾、围巾等。市政方面称，该措施旨在防止传染他人，而非自我防护。
罗伯特-科赫研究所的建议
根据德国罗伯特-科赫研究所4月3日的建议，简单的纺织品口罩能阻挡本人在说话、咳嗽或打喷嚏时的飞沫，从而降低传染他人的风险。至于对本人的防护作用，则尚无充分的研究证据。
罗伯特-科赫研究所还表示，极轻微或无症状感染者仍可能成为传播源。在这种情况下，预防性的戴口罩或可降低感染他人的风险。因此，在无法确保安全距离的空间，如公共交通工具、食品店或者工作岗位，戴口罩或有助于减缓病毒传播。此外，戴口罩还会产生心理效应，让人们注意保持彼此之间的距离。
苗子/石涛（法新社、福音新教通讯社、德新社等）