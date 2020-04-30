世卫遭批防疫慢半拍 谭德塞:已提前示警

(德国之声中文网) 世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三(4月29日)的记者会上为应对新冠病毒的记录进行辩护，他说世卫采取了 「迅速和果断的行动」。

他说:「从一开始，世卫就迅速采取行动，并果断应对，向世界发出警告」他也给出了一个时间轴，强调WHO在1月30日就将新冠肺炎宣布为「国际关注的突发公共卫生事件」。

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他说当时当时没有病亡案例，在中国境外登记的病例只有82例。他表示:「我们提前敲响了警钟，并不断示警。」他也强调:「当时，全世界都应该认真听取世卫组织的意见。」

谭德塞也展示了WHO近几个月来的工作，包括培训230万名卫生工作者，送上百万计的检测工具，甚至透过巨星Lady Gaga主办的电视演唱会，在黑暗时刻带来了 「音乐和欢笑」。

世卫应急专家瑞恩(Mike Ryan)说，WHO正计划 大规模扩大检测规模。在未来几周内，将向中低收入国家提供检测工具。

他在回答有关非洲疫情升温时说:「提供检测在世界许多地方仍然是关键问题。」

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此外，世界卫生组织表示，其紧急委员会将于4月30举行会议，评估冠状病毒大流行。这是该组织3个月前宣布新冠病毒疫情为紧急事件以来的首次会谈。谭德塞说紧急委员会的专家将「评估疫情的演变」。

邹宗翰 (路透社、法新社)