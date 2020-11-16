世卫谨慎看待疫苗捷报 拜登再吁特朗普交接

(德国之声中文网) 在辉瑞药厂宣布其新冠疫苗有效性高达90%之后，美国生技公司莫德纳(Moderna)在周一(17日)宣布，旗下新冠疫苗在第三阶段初步试验显示，有效性超过94.5%。美国总统特朗普闻讯后发推特祝贺，总统当选人拜登也表示第二支疫苗的消息让人感到振奋，但同时也警告大量接种可能是几个月后的事情。

等到这些疫苗的安全数据和行政手续都完成之后，美国预计在今年12月就可以拥有辉瑞和莫德纳这两支疫苗可以使用，总数量上看6千万支。

世界卫生组织对莫德纳疫苗的好消息表示欢迎，但仍警告切勿安于现状，还有很多问题需要解决，例如任何在2021年上半年问世的疫苗，提供给非医务人员施打的数量都将十分有限。

世界卫生组织秘书长谭德塞在新闻发布会上说: 「虽然我们继续收到关于COVID-19疫苗的好消息，并对未来几个月获得新工具的可能性保持谨慎乐观，现在我们仍对在一些国家看到的病例激增感到非常担忧，特别是在欧洲和美洲。」谭德塞在17天前曾接触到新冠病毒，周一刚结束隔离，返回世界卫生组织在日内瓦的总部。他说他自己没有任何症状，也不认为也接受检测的必要。

拜登认为若等正式上任才开始了解防疫工作与疫苗分发计划就太迟了

拜登敦促特朗普交接

周一(17日)，拜登在特拉华州与多间企业高层和工会领袖举行视频会议，同时警告特朗普若继续妨碍权力交接，将造成更多人死亡。

拜登说: 「如果我们不协调，可能会有更多人死。」这是拜登在当选后用词最强烈的一次发言。

拜登与幕僚们、以及少数共和党员都强调，白宫交接防疫工作和疫苗发放计划非常重要。然而，美国大选后，特朗普不仅拒绝承认败选，还开始自顾自研拟疫苗发放计划。拜登的幕僚长暗示由于过渡政府的工作受到阻碍，将同步推动另外的疫苗发放计划。

新旧政府之间的合作在美国的和平权力移转上扮演重要角色，现在圣诞假期将至，新冠疫情再度恶化，交接工作又更显重要。拜登称疫苗的分派工作「非常、非常重大」，他说如果要等到一月正式接棒才能了解政府的疫苗分发计划的话，相当于落后了一个月到一个半月的进度。

虽然交接受挫，拜登仍然概述了他自己的经济振兴计划，包括将花费上兆美金重振美国制造业，扩大健康保险纳保范围，对抗气候变迁等。但他强调在执行任何结构性的改革之前，将优先控制疫情、发出更及时的纾困金。对于一些尖锐问题，例如是否愿意为了控制疫情支持短期的全国性封城，拜登目前为止都小心避开。拜登在大部分的公开发言都只是在鼓励美国人佩戴口罩、配合社交距离规定。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

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