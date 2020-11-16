世卫谨慎看待疫苗捷报 拜登再吁特朗普交接

美国又有药厂开发出有效疫苗，为控制疫情、恢复经济带来希望。虽然世界卫生组织和美国政府都乐见此消息，但是在疫苗上市之前要如何缓和确诊病例增加的速度，才是更大的挑战。
(德国之声中文网) 在辉瑞药厂宣布其新冠疫苗有效性高达90%之后，美国生技公司莫德纳(Moderna)在周一(17日)宣布，旗下新冠疫苗在第三阶段初步试验显示，有效性超过94.5%。美国总统特朗普闻讯后发推特祝贺，总统当选人拜登也表示第二支疫苗的消息让人感到振奋，但同时也警告大量接种可能是几个月后的事情。
等到这些疫苗的安全数据和行政手续都完成之后，美国预计在今年12月就可以拥有辉瑞和莫德纳这两支疫苗可以使用，总数量上看6千万支。
世界卫生组织对莫德纳疫苗的好消息表示欢迎，但仍警告切勿安于现状，还有很多问题需要解决，例如任何在2021年上半年问世的疫苗，提供给非医务人员施打的数量都将十分有限。
世界卫生组织秘书长谭德塞在新闻发布会上说: 「虽然我们继续收到关于COVID-19疫苗的好消息，并对未来几个月获得新工具的可能性保持谨慎乐观，现在我们仍对在一些国家看到的病例激增感到非常担忧，特别是在欧洲和美洲。」谭德塞在17天前曾接触到新冠病毒，周一刚结束隔离，返回世界卫生组织在日内瓦的总部。他说他自己没有任何症状，也不认为也接受检测的必要。
拜登敦促特朗普交接
周一(17日)，拜登在特拉华州与多间企业高层和工会领袖举行视频会议，同时警告特朗普若继续妨碍权力交接，将造成更多人死亡。
拜登说: 「如果我们不协调，可能会有更多人死。」这是拜登在当选后用词最强烈的一次发言。
拜登与幕僚们、以及少数共和党员都强调，白宫交接防疫工作和疫苗发放计划非常重要。然而，美国大选后，特朗普不仅拒绝承认败选，还开始自顾自研拟疫苗发放计划。拜登的幕僚长暗示由于过渡政府的工作受到阻碍，将同步推动另外的疫苗发放计划。
新旧政府之间的合作在美国的和平权力移转上扮演重要角色，现在圣诞假期将至，新冠疫情再度恶化，交接工作又更显重要。拜登称疫苗的分派工作「非常、非常重大」，他说如果要等到一月正式接棒才能了解政府的疫苗分发计划的话，相当于落后了一个月到一个半月的进度。
虽然交接受挫，拜登仍然概述了他自己的经济振兴计划，包括将花费上兆美金重振美国制造业，扩大健康保险纳保范围，对抗气候变迁等。但他强调在执行任何结构性的改革之前，将优先控制疫情、发出更及时的纾困金。对于一些尖锐问题，例如是否愿意为了控制疫情支持短期的全国性封城，拜登目前为止都小心避开。拜登在大部分的公开发言都只是在鼓励美国人佩戴口罩、配合社交距离规定。
张慈/杨威廉 (路透社、法新社)
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