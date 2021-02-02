世卫调查起源受瞩目 专家: 实地考察比时间长短重要

(德国之声中文网) 过去几周，国际社会都一直关注正在武汉进行新冠起源调查的世卫专家。虽然世卫专家於上月底顺利抵达中国，也於上周末开始探访武汉当地的医院丶海鲜市场与疾控中心，但外界对於是否真能取得与新冠病毒相关的关键性资讯，仍存有诸多疑问。

美国史丹佛大学预防医疗研究中心主任王智弘在接受德国之声访问时表示，距离新冠病毒从华南海鲜市场开始大规模传播已超过一年，所以如果世卫专家想在市场找到病毒最初的传播路径，也很难得知新冠病毒当初可能是从市场中的哪个动物间接传至人体。

他说：「因为世卫专家无法在中国当地亲自采集新冠病毒相关证据，所以常理来说，中国政府应该提供他们与新冠病毒相关的证据。」

王智弘指出，世卫专家赴武汉考察有三个最重要的目的：

了解新冠病毒可能的起源，这样能让世界各国了解未来如何避免类似病毒的传播。

了解疫情爆发初期，中国政府的讯息通报流程，这样也能让世界卫生组织与国际社会更了解未来有大规模疫情爆发时，应该如何有效的通报疫情相关资讯。除了了解中国内部的疫情通报流程外，世卫专家也该了解中国通常如何将疫情相关资讯分享给世卫与其他国家。

王智弘认为中国在疫情爆发初期，政府指令下达缓慢，但是在指令下达後的执行却又十分迅速。所以，他认为世卫专家也应该了解中国政府在对抗疫情时，下达指令的途径与管道。

他告诉德国之声：「我希望世卫专家赴武汉考察的旅程对中国丶世卫以及全球来说，都是一个学习过程。我想中国与世界各国都想知道当初新冠病毒是如何传播的，这样他们才能改善未来处理其他疫情的方法。」

华府智库「外交关系委员会」的高级研究员黄严忠也向德国之声表示，国际社会应该把世卫专家的新冠病毒起源调查看作讯息交流与沟通，因为中国政府掌握了大部分的关键线索。他说：「中国可以提供的线索包含中国科学家对新冠病毒了解多少丶中国科学家进行了哪些相关研究丶以及他们是否对可能的动物来源进行研究。这些线索都能帮助国际社会更了解新冠病毒与其起源。」

考察时间是否充足？

不过，黄严忠也提到，如果世卫专家赴武汉考察的目的是想对新冠病毒起源下个结论，那两周的考察时间是不够的。他说：「其实中国政府能透过网路与世卫专家分享很多他们所掌握的资讯，但是出访武汉最重要的目的是到华南海鲜市场丶武汉病毒研究所与武汉市疾控中心实验室等地做实地考察。」

王智弘则向德国之声表示，世卫专家在武汉调查结果的质量，取决於他们能有多少机会进行实地考察，而非完全取决於探查的时间长短。他说：「虽然两周的时间对于考察来说仍有点太短，但能否有机会视察一些疫情爆发初期的关键地点对世卫专家来说是非常重要的。」

自从疫情爆发後，包含美国在内的多国都曾指控世卫让政治因素凌驾抗疫，而世卫也多次出面驳斥相关指控。过去数月，美国在内的多国也曾向世卫施压，要求世卫总干事谭德塞尽快派专家到中国实地考察。

黄严忠认为，当全球各国开始以政治化的方式处理疫情起源的议题时，那麽国际社会要求疫情起源地完全配合调查的难度便会提高。他告诉德国之声：「当国际社会将一个科学调查政治化时，便会将调查本身的氛围变得很糟。到时候，国际社会也很难要求中国完全配合调查。」

谁该为全球疫情负责？

当世界各国持续追究哪个国家或组织需为新冠病毒在全球传播负责时， 黄严忠表示，如果当初世卫在疫情初期锲而不舍的要求中国提供病毒相关信息，他们或许能提早向全球发布警告。然而，各国如何回应世卫後来发布的警告，也是病毒在全球传播的原因之一。

他说：「我个人认为，即使世卫组织在1月14日之前向各国发出新冠病毒会人传人的警告，以西方国家後来应对疫情的方式，这种做法或许也不会从根本上改变结果。」

史丹佛大学的教授王智弘则认为，世卫到武汉调查新冠起源最不想看到的结果，便是视察报告被各界认定毫无价值。他表示：「如果世卫专家最後发布的报告无法得到各界的信任，那世卫组织的公信力便岌岌可危。」

黄严忠向德国之声表示，经历了新冠疫情的冲击後，国际社会应该强化世卫组织的功能与资源，让世卫未来在应付全球公卫紧急状况时，有更多资源来展开相关工作。他说：「世界各国必须赋予世卫组织作决定的权力和自主权，让世卫可以更容易进到疫情爆发的中心，并透过独立的信息来源掌握疫情现况。」

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