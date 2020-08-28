世卫调查新冠源头先遣小组离华 未踏足武汉

（德国之声中文网）根据包括英国《金融时报》的报道，曾经有一个由世界卫生组织派出的团队抵达中国，原计划在病毒疫情最初爆发的武汉找寻新冠病毒的源头。然而实际情况是，这个团队甚至连武汉都没去过，就打道回府。

《金融时报》报道称，世界卫生组织（WHO）的一个负责调查冠状病毒起源的研究小组实际上没有访问武汉，这引起了西方国家对北京政府对确定大流行来源承诺的担忧。

该报援引世卫组织的消息称，一个由两人组成的世卫组织团队最近结束了为期三周的中国之行，并没有造访中国中部城市武汉。该城市于2019年12月出现全球首批新型冠状病毒病例。

世卫组织在报道中表示，该小组只是为全面调查该病毒来源的国际使命奠定基础。对于后续是否会派遣规模大一些的工作团队访问武汉，世卫的态度也模棱两可。

"找到还冒着烟的那把枪的机会没了"

一位美方高级官员向《金融时报》表示："世卫组织的代表团在北京呆了三个星期，完全无法靠近武汉。"谈及寻找新冠病毒源头的可能性，他认为："现在任何找到还冒着烟的那把枪的机会没了。"

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。



澳大利亚政府官员夏尔马（Dave Sharma）在相关报道中表态称："国际社会就世卫组织对这场大流行病初期反应的严密性和独立性产生怀疑是正确的，有关它不敢冒犯中国的判断也是正确的。" 他说，"如果这一指控得到证实，那将是世卫组织造成的另一起令人不安的事件。那就说明负责维护全球公共健康的机构，在这一大流行病的早期关键阶段，将一个成员国的政治敏感置于世界公共卫生的利益之上。而我们现在都承受着这种政策带来的巨大代价。"

中方态度的"转变"起源

新冠病毒流行之初，中国官方拒绝一切国际社会针对病毒起源在中国本土展开调查，理由是，相关调查应该不掺杂任何政治动机。这一态度在今年5月18日召开的世界卫生大会上出现了转变。中国作为与会方在为抗疫举措辩护的同时，同意在"全球疫情得到有效控制之后"，愿意接受一个由"世界卫生组织领导"，科学与专业的，不偏不倚的国际评估。

今年7月10日，世界卫生组织（WHO）发言人公布，该机构派出的先遣小组已前往中国组织调查新冠病毒的起源。据称，世卫组织派出的两位专家，一位是动物学专家，另一位是流行病学专家。他们将与中国专家合作确定调查范围和日程。WHO总干事谭德塞随后也向记者表示："两位WHO专家目前正前往中国与同行见面，促进对2019冠状病毒病动物宿主以及如何在动物和人类之间传播的理解。"他补充说，"这将为WHO牵头的调查病毒起源的国际行动奠定基础。"

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世卫组织对这次调查的定义为"先遣小组"的一次"独立调查"，发言人哈里斯（Margaret Harris）当时表示：世卫组织不会插手这次独立调查，会"完全放手"。

指责和反驳

世卫组织的这次使命具有政治敏感性。作为联合国机构的主要资助国，美国指责世卫组织未能正确处理疫情且偏袒中国，宣布退出该组织。

在一次记者会上，中国外交部发言人赵立坚表态称："中国率先邀请世卫组织派专家共同讨论科学溯源问题"，"反观美国……不仅宣布退出世卫组织，还将抗疫问题政治化，热衷于甩锅抹黑。"

面对外界就世卫组织最新赴华考察团可信度的质疑，《金融时报》报道说，中国外交部表态称：有关考察团可信度的指控"完全不正当"，中国已经负责任地邀请世卫考察团前往中国调查，尽管中国仍处于防范疫情再度爆发的"关键时期"，"我们希望有关各国，能够和中国一样采取正面态度，和世卫共同合作。"

美国国务卿彭佩奥7月初在世卫中国派出先遣调查小组后表示，世卫组织的相关调查结果最后会被"彻底洗白"。他认为中国方面已经摧毁了病毒样本，带着准备好的台词与世卫组织的专家会谈。同时他也表态称："希望我是错的"。

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世卫组织上一次赴中国考察的时间是2月份，专家组负责人是来自加拿大的医生艾尔沃德（Bruce Aylward），他赞扬了中国抗疫措施和信息共享。随后，加拿大和美国官员批评他偏袒中方。

在5月举行的世卫组织大会上，超过120个国家要求调查疫情的起源。中国坚持要世卫组织主持调查，但得等到疫情得到控制之后才开始进行。目前，美国、巴西和印度的感染人数仍在上升。包括德国在内的欧洲多国，新冠疫情都有重新抬头的迹象。



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