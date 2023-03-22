世卫调整新冠接种建议 中低风险者无需第二剂加强针

（德国之声中文网）世界卫生组织周二（3月29日）表示，不再建议为仅具一般和中等风险的成年人提供额外的疫苗加强针。其下属的免疫战略咨询专家组（SAGE）在半年一次的例会后发布了最新建议指出，对于这些已经接受了基础剂量和一剂加强针的人来说，进一步接种没有风险，但好处不大。

世卫组织称，SAGE的新建议反映了目前主流的奥密克戎变种病毒的影响，同时也呼应了几年来通过感染和接种疫苗实现的高水平免疫。

三种风险等级

SAGE在会议中提出简化版分类方式，根据感染新冠病毒后可能引发重症甚至死亡的风险，将人群分为高、中、低风险三个类别。从现在开始，只建议「高风险」人群--如老年人、患有糖尿病等合并症的人、患有艾滋病毒等免疫缺陷疾病的人、孕妇和第一线医务人员进行额外的加强接种。在接种第1剂加强针后，属于「高风险」人群者可再追加剂量。

「中等风险」人群包括60岁以下的健康成年人以及具有合并症的儿童和青少年，SAGE建议这些人仅需接种基础剂量和第1剂加强针。 SAGE主席Hanna Nohynek说：「疫苗是安全的，它能有效地防止重症和死亡」。但是对于中等风险群体来说，虽然再打一针没有坏处，但「这些额外加强针的好处实际上是微不足道的」。

「低风险」组包括6个月至17岁的健康儿童和青少年，此族群施打基础剂量和加强针相当安全且有效。然而，考虑到新冠病毒目前的风险不大，世卫组织称疫苗接种的决定应该将各国的医疗计划和成本效益等因素纳入考虑条件。

新冠疫苗是怎样升级的？

寻求非注射、不需低温储存的疫苗

截至今日，全球各地已经注射了总计近133亿剂的新冠疫苗。世卫组织疫苗负责人Kate O'Brien说，现有疫苗对奥密克戎变种病毒提供了非常好的免疫力，能有效降低感染后引发重症的机率，但事实上，「它们对轻度病症或感染的效果并不持久」。

世卫组织也提到，正在持续研发新疫苗，目标是能用于对抗广泛变种、具有更长的持久性和更好的抗感染传播效果。同时希望能寻求不受限于注射方法和超冷链储存的疫苗，例如鼻腔、口服和皮肤贴片疫苗等。

（法新社、世界报、世卫组织）

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