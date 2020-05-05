世卫议题备受关注 台部长：盼世卫拿出领导人风范

(德国之声中文网) 台湾卫福部长陈时中周三 (5月6日) 在接见驻台外媒记者时，再次针对台湾是否能受邀参与5月18日登场的世卫大会做出回应。

他表示，根据世卫周一 (5月4日) 做出的回应，目前很难预测台湾是否能顺利获邀参与大会。但他也强调，虽然联合国说台湾是否具有参与世卫的资格，是49年前便制定的事，但任何合理的事都应该能随着时代而改变。

陈时中表示，既然台湾是否能取得世卫观察员身份一事需经世卫成员国投票来决定，台湾也会尊重世卫透过程序正义所做出的决定。

但他也强调程序正义应被充分发挥:「然而，我们同时也要看这个组织的正义是被操控，还是世卫能真正发挥程序正义。如果正义能发挥好，这代表世卫领导人有做好。台湾政府认为世卫应该拿出世界领导人的态度，因为有态度世界就会进步。」

陈时中也藉此机会，针对世卫日前称台湾提供的资讯「无价值」一事做出回应。他表示，在疫情初期，没有专家能准确的判断新冠疫情会如何发展，而对全球防疫来说，最重要的应该是各国都透明的将所知的讯息分享出来，才能有助于专家组成有意义的信息。

他反问：「只要每个人把片段的讯息都分享出来，专家便可将所有讯息组织成真正有用的讯息，并藉此帮助到人类。这不就是世卫组成的初衷吗？」

当被问到如果重返世卫台湾能做出怎样的贡献时，陈时中说，在一个病毒快速流窜的时刻，世界不应有任何防疫漏洞，否则会造成全球防疫的阻碍。

他表示，台湾若不能加入世卫，便仅透过双边关系与其他国家交流。只能透过双边关系与其他国家交流。但如果台湾能重新获得世卫观察员身份的话，不仅台湾能更即时获取第一手的疫情资讯，台湾也能将其抗疫的经验，透过世卫与全球各国分享。

「中国提供的讯息很表面」

现场香港媒体也表示，有专家建议台湾能确保参与世卫大会的方式是在会前与中国达成共识，取得中国政府的认可。对此，陈时中也表示，台湾很愿意在「不被矮化并保有国格」的情况下，与任何一个国家讨论共识。

陈时中对于中国的关心，表示「任何国家要来关心台湾，我们都很欢迎。」但他也提到与中国合作的困难: 「台湾在疫情爆发後，与中国有一些往来，不过他们提供的大部分讯息都很表面，情报也不够即时。我相信这或许也不是因两国间的隔阂而造成的，而是他们可能有些资料不完整，所以相对提供的讯息也不完全。他们的资讯对我们来说有些帮助，但帮助有限。」

盼靠防疫经验强化与他国关系

上周，外媒相继报导美国与日本正在号召其他国家，写联署信给世卫秘书长谭德塞，呼吁他邀请台湾参加世卫大会。此外，澳大利亚媒体也报导，该国政府预计在世卫大会上，公开的表达支持台湾取得世卫观察员的身份。美国国务院与美国在台协会自5月起，也开始透过社群媒体公开呼吁各国支持台湾重返世卫一事。

针对近日美国与日本号召其他国家表态支持台湾受邀参加世卫大会，陈时中也表示感谢。他说，台湾各地的使馆与台湾外交部也积极与各国接洽与互动，他本人近日也与美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 进行了电话会议，阿札尔也表示乐於替台湾发声。

此外，陈时中也说除了美国外，台湾也将欧盟各国视为可信任的夥伴，自疫情爆发後也数次与欧盟各国的驻台领事针对防疫进行交流。他说：「我上个月也跟欧盟友邦的各办事处进行交流，这表示，台湾还是愿意透过分享资讯，希望与各国建立信任关系。我也期许未来双方在互信的前提下，能建立更好的关系。」

台湾的社会活动与边境管制

随着台湾疫情逐渐稳定，各界也关心台湾何时会考虑放松边境管制，并重啓部分国际交流。陈时中説，台湾会考虑优先开放重要的经贸活动，试着在有管制的情况下，让境外经贸活动变得更自由。他也重申，台湾考量边境开放的顺序是经贸活动丶人道救援，而旅游则是暂时还没有考虑。

他说，毕竟现在是地球村，封锁不可能长久：「大家在疫情中还是要过生活，而国际产业链不可能在短期内完全做改变，所以台湾会由经济部与国发会来评估哪些经济活动与生产链有国际交流的需求，并在台湾评估内部的应对能力後，做出最终的决定。」

对于人权与政府控制的拿捏，陈时中也提到，自疫情爆发後，台湾政府因防疫所需，开始展开特定的疫情监控，不过台湾的中央流行疫情指挥中心也不断在探讨如何在对隐私权造成最小伤害的情况下，进行监控。他说：「台湾目前是在封闭系统内进行疫情监控，所以能避免个资曝露。我们未来也会持续针对如何在监控中保障隐私权进行相关讨论。」