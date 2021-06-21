世卫讨论东奥疫情管控 观众入场人数成焦点

（德国之声中文网）世界卫生组织表示，将与日本和国际奥委会讨论如何控管新冠肺炎疫情。此前，日本和国际奥委会等刚决定要开放日本观众入场观赛。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）指出，日本的感染率持续下降，与其他举办大型活动的国家相比，日本情况相对有利。

莱恩在日内瓦的一场记者会上表示：「过去几周，日本的感染率不断下降，我们对此感到欣慰。」他并表示已经得知相关决定，目前正向国际奥委会和日本当局跟进。并说：「我们本周将致电他们和他们工作小组，讨论开放观众进场的这个新决定。」

医学专家反对观赛

奥委会表示，2020年东京奥运会场馆，只允许国内观众人数最多1万人入场。但这个决定与一些医学专家的建议背道而驰，专家认为，在没有观众的情况下举办赛事是风险最小的做法。

此前，日本最高医疗顾问尾身茂（ Shigeru Omi）也曾建议东奥应该闭门举行赛事，以降低染疫风险。他与其他专家曾在一份报告中指出「奥运会期间的人员流动和互动机会，有可能会发生传播感染，给医疗系统带来压力。」

该专家团队表示，如果东奥及帕运开放观众进场，累计染疫人数可能比闭门比赛增加约一万人。他们认为，虽然疫情看似趋缓，但仍有地区因外出人潮增加，疫情下降速度变慢，忧虑疫情未来恐将反弹。

然而，莱恩指出，日本感染率过去这周为百万分之80，远低於许多国家。他说，世卫将持续审视东京奥运的风险管理程序与风险评估，「一探在诊断丶筛检丶社交距离丶通风等事项的措施」。

选手染疫

日前，日本媒体报导报导，19日抵达东京的乌干达选手团中，有一名成员在机场接受筛检时呈阳性，是东奥海外选手团首个确诊病例。

报导指出，乌干达选手团所有成员在出国前已经接种2剂阿斯特捷利康（AZ）疫苗，且出发前72小时也取得阴性证明。目前确诊的团员，留在日本政府指定设施地，其馀团员20日凌晨已搭乘专用巴士前往大阪集训地。

乌干达选手团是继澳洲东奥代表团6月1日抵达後，第2个飞抵日本的海外选手团。

（路透社丶日本NHK等）

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