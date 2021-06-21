 世卫讨论东奥疫情管控 观众入场人数成焦点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2021

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时政风云

世卫讨论东奥疫情管控 观众入场人数成焦点

世界卫生组织本周将与东京奥组委丶日本政府丶国际奥委会等讨论奥运各场馆具体观赛观众人数，一万人的上限可能会调整吗？

Weltspiegel 10.05.2021 | Japan Tokio | Test für Olympische Spiele

（德国之声中文网）世界卫生组织表示，将与日本和国际奥委会讨论如何控管新冠肺炎疫情。此前，日本和国际奥委会等刚决定要开放日本观众入场观赛。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）指出，日本的感染率持续下降，与其他举办大型活动的国家相比，日本情况相对有利。

莱恩在日内瓦的一场记者会上表示：「过去几周，日本的感染率不断下降，我们对此感到欣慰。」他并表示已经得知相关决定，目前正向国际奥委会和日本当局跟进。并说：「我们本周将致电他们和他们工作小组，讨论开放观众进场的这个新决定。」

医学专家反对观赛

奥委会表示，2020年东京奥运会场馆，只允许国内观众人数最多1万人入场。但这个决定与一些医学专家的建议背道而驰，专家认为，在没有观众的情况下举办赛事是风险最小的做法。

此前，日本最高医疗顾问尾身茂（ Shigeru Omi）也曾建议东奥应该闭门举行赛事，以降低染疫风险。他与其他专家曾在一份报告中指出「奥运会期间的人员流动和互动机会，有可能会发生传播感染，给医疗系统带来压力。」

Coronavirus in Japan

医学专家建议东奥不要开放民众进场观赛，以降低传染风险。（资料画面）

该专家团队表示，如果东奥及帕运开放观众进场，累计染疫人数可能比闭门比赛增加约一万人。他们认为，虽然疫情看似趋缓，但仍有地区因外出人潮增加，疫情下降速度变慢，忧虑疫情未来恐将反弹。

然而，莱恩指出，日本感染率过去这周为百万分之80，远低於许多国家。他说，世卫将持续审视东京奥运的风险管理程序与风险评估，「一探在诊断丶筛检丶社交距离丶通风等事项的措施」。

选手染疫

日前，日本媒体报导报导，19日抵达东京的乌干达选手团中，有一名成员在机场接受筛检时呈阳性，是东奥海外选手团首个确诊病例。

报导指出，乌干达选手团所有成员在出国前已经接种2剂阿斯特捷利康（AZ）疫苗，且出发前72小时也取得阴性证明。目前确诊的团员，留在日本政府指定设施地，其馀团员20日凌晨已搭乘专用巴士前往大阪集训地。

乌干达选手团是继澳洲东奥代表团6月1日抵达後，第2个飞抵日本的海外选手团。

（路透社丶日本NHK等）

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