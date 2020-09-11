 世卫警告欧洲死亡率秋季恐上升 | 科技环境 | DW | 15.09.2020

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科技环境

世卫警告欧洲死亡率秋季恐上升

新冠病毒仍在欧洲流行，而且感染病例还在增加。世卫组织欧洲区域负责人说，这意味着欧洲每日死亡率也可能在未来几个月内上升。

Coronavirus | Frankreich Marseille Intensivstation (Reuters/E. Gaillard)

法国马赛的一家医院（2000年9月）

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在全球新冠感染病例累计超过2000万的背景下，德国的新增感染过去一天达到5月初以来单日增长最高水平。由于许多民众已经放松警惕，卫生部门警告民众应继续遵守防疫的各项行为规定。

内塔尼亚胡总理称，鉴于新冠染疫人数持续增加，各家医院负责人已“举起红旗”。尽管数名部长抗议，以色列内阁仍作出决定，实施第二次全国“停摆”。

（德国之声中文网）世界卫生组织欧洲区域负责人周一（9月14日）表示，随着整个感染病例的增加，欧洲的新冠病毒每日死亡率预期将在10月和11月上升。

世卫组织欧洲区域办公室向德国之声证实，该区域主任克鲁格（Hans Kluge）认为："我们预计新冠病毒感染病例将增加，这令人难过地意味着将会有更多的死亡病例。"

最近几周，欧洲的感染病例数量急剧上升，西班牙和法国尤为严重。上周五，世卫组织报告欧洲区域负责的55个国家新增病例5.1万多，超过了4月份的最高值。

世卫组织的数据显示，目前欧洲的新冠病毒死亡率保持在6月初以来的同一水平，每天约为400-500例。克鲁格周一告诉法新社："我能理解，此时此刻，每个国家都不想听到这个坏消息。"

疫情即将结束？
  
克鲁格告诉法新社，他也想传递"正面信息"，即疫情行将告终。但是他强调说，疫苗恐怕做不到这样。他说："我们甚至不知道疫苗是否普适。目前有迹象表明，疫苗可能仅仅适用于某一人群。"

克鲁格说："当人类学会与新冠病毒共存之后，才会有疫情终结之时。"

克鲁格发表上述意见的时候，世卫组织欧洲区域正在召开周一到周二的在线会议。该区域53个成员国在会上讨论抗疫措施，并将就五年总体战略达成共识。

第二波封锁？  

此前，欧盟经济事务专员根蒂罗尼（Paolo Gentiloni）在与欧盟27个成员国谈话之后告诉德国之声，欧盟"目前并没有面临第二波封锁的严重风险"。他说，"目前，我认为不确定性尚存，但不能说我们正在进入第二波（严重疫情）。"根蒂罗尼说，对抗疫情主要靠安全措施：遵守卫生规则并且协调行动。
  

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