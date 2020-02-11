世卫警告新冠疫情：星星之火可以燎原

(德国之声中文网) 继周日新增97起新冠肺炎死亡病例后，周一(2月10日)死亡人数又新增了108起，再创疫情爆发以来的新高。虽然中国大陆境内的新增病例数字略有下降，但是世卫组织总干事谭德赛(Adhanom Ghebreyesus)警告称，令人担忧的证据显示，中国境外已经出现了无中国旅行史的患者感染他人的案例。"这有可能成为引燃更大火灾的火花。不过目前这还只是火花，我们当前的目标依然是遏制疫情。"谭德赛呼吁，必须在疫情失控之前"以全人类的姿态努力抗争"。

目前，世卫组织高级专家组已经抵达了中国，开展疫情调查工作。世卫组织突发卫生事件项目执行主任迈克·瑞安（Mike Ryan）在日内瓦对媒体表示，专家组此行，将整合中国科学界与全球公共卫生界的最强力量。

空空荡荡的"鬼城"

2月10日也是中国多个省市结束几经延长的春节假期、复工复产的日子。与往年熙熙攘攘的景象不同，不少大城市的街道依旧空空荡荡，许多企业都呼吁员工在家办公。在北京的地铁上，即便是早高峰时期，车厢内的上班族也并不多，所有的人都佩戴口罩。北京市政府的一名官员此前就表示，春节后返城上班的人潮将大大增加疫情防控的难度。

而在6000万人口的重灾区湖北省，依旧处于严格交通管制下的各大城市犹如"鬼城"。

经济打击巨大

为了应对疫情带来的经济冲击，中国央行已经出台了一系列支撑政策，其中包括降低利率、注资市场，并且为商业银行提供特别资金，以便让后者能够向企业发放迂困贷款。

中国国家主席习近平也在周一公开亮相，表示中国政府将避免出现大规模失业现象。在中央电视台的画面里，佩戴口罩、视察北京市防疫工作的习近平表示，中国将努力达到2020年既定的经济和社会目标。

此前，一名资深经济学家表示，第一季度的中国经济增长率有可能跌破5%。银行业内人士披露，包括美团点评、小米在内的超过300家中国企业目前正在寻求至少574亿元人民币的贷款。电商巨头阿里巴巴日前宣布，将通过旗下的蚂蚁金服网商银行为中国企业提供200亿人民币的贷款，优先考虑湖北的企业。

跨国企业的业务也受到了冲击。为苹果等电子产品厂商代工的台资企业富士康，其在河南郑州的工厂虽然获得了地方当局的复产许可，但是却只有10%的员工回到了生产线上。富士康的深圳基地也将在周二尝试部分复产。

富士康迄今只部分复工

国际货币基金组织一名官员表示，疫情扩大、延长，还将对日本的经济构成严重打击，主要涉及旅游业、零售业、出口行业。

文山/叶宣(路透社)