世卫警告勿安于现状 德国单日确诊创新高

随着新冠疫情时间拉长，许多国家已经逐渐对确诊数字与死亡率感到麻木。世界卫生组织警告，死亡率稍降也不能放松警戒，要提防延迟效果。
(德国之声中文网) 新冠病毒在欧洲疫情加剧，世界卫生组织周三(10月14日)警告各国切勿安于现状，表示虽然整体新冠病毒死亡率并无太大变化，但是随着确诊案例增加，死亡率也会随后增加。
世界卫生组织首席科学家斯米亞·斯瓦米那坦(Soumya Swaminathan) 说: 「通常死亡率的增加会比确诊人数的增加延迟几周出现。」他警告:「我们不可因为最近死亡率下降，就安于现状。」
至今全世界已经有3800万人确诊新冠病毒，110万人因病死亡。
虽然现在全球都在推动疫苗试验，但斯瓦米那坦认为，快速全面接种仍不可能，「一个健康年轻人可能要等到2022年。」
他也重申，以让全体感染的方式来达到「集体免疫」是不道德的，也可能造成一些不必要的牺牲。「我们只有在拥有疫苗的前提下才能讨论集体免疫...至少需要为70%的人接种疫苗，才能杜绝病毒扩散。」
世界卫生组织再度强调洗手、保持社交距离、戴口罩的重要性。
德国单日确诊数在10月15日凌晨达到6638人，是德国爆发疫情以来最高。过去最高记录是3月28日，单日有6294例。德国总理默克尔在与16州首长开了长达八小时的会议后，宣布加强防疫措施，包括限制私人聚会人数、对位于疫情严重地区的酒吧和餐馆实施宵禁等。
默克尔对年轻人喊话，呼吁他们现在避免参加派对，才可以享受之后的人生。如果一个地区在7天内，每10万人就有50人确诊病例，当局便认定该地区为「疫情严重地区」。在这些地区，私人聚会上限10人，在私人空间举办的活动也最多只能容许两个家庭参加。
由于酒吧和餐厅被视为病毒传播的主要场所之一，柏林、法兰克福等地的酒吧和餐厅在晚间11点之后不得营业。
在每10万人就有35人确诊的地区，出入公共场所都需要佩戴口罩。如果一个地区的确诊数字之后升高到每10万人有50人确诊，被判定为「疫情严重区」之后，管制还会再更严格。
目前，柏林、法兰克福、科隆等地都已经达到「疫情严重区」的标准。
张慈/杨威廉(路透社、法新社、德新社)
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