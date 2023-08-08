 世卫警告：一款印度咳嗽糖浆受有毒物质污染 | 经济纵横 | DW | 08.08.2023

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经济纵横

世卫警告：一款印度咳嗽糖浆受有毒物质污染

世界卫生组织发出全球警告：一款印度生产的咳嗽糖浆 “Cold Out ”被发现受到有毒化学物质污染，使用它可能会导致严重伤害或死亡。

世界卫生组织再次对印度制药公司生产的药品发出警告中

世界卫生组织再次对印度制药公司生产的药品发出警告中

（德国之声中文网）世界卫生组织（WHO）周一（8月7日）就在伊拉克销售的印度生产的咳嗽糖浆"Cold Out "发出全球警报。该药品被发现受到有毒化学物质污染。

世卫警告说："这批不合格产品不安全，使用它，尤其是儿童使用，可能会导致严重伤害或死亡。"

这是过去10 个月中针对印度制药商发出的第5次类似警告。

世卫组织说，这种糖浆是由印度Dabilife Pharma制药公司委托Fourrts（印度）实验室生产的，其中的污染物含量高于可接受水平。

不过，该公司副总裁苏伦德兰（Bala Surendran）上个月告诉彭博社，该药品的生产已分包给另一家公司，他所在公司在审查过的样品中没有发现任何毒素。

在伊拉克市场上发现的这批糖浆含有0.25%的二甘醇和2.1%的乙二醇。世卫组织说，这两种物质的可接受安全限度为 0.10%。

世卫组织补充说，制造商和销售商没有向世卫组织保证产品的安全和质量，它列出该糖浆的"毒性作用"为 "腹痛、呕吐、腹泻、无法排尿、头痛、精神状态改变和可能导致死亡的急性肾损伤"。

据彭博社报道，印度卫生部宣布，由于该药品未能通过在伊拉克进行的单独测试，目前正从市场上撤下。

2022年，印度生产的一种止咳糖浆与冈比亚和乌兹别克斯坦至少89名儿童的死亡有关

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印度当局还在黎曼（Riemann）实验室生产的止咳糖浆中发现了毒素，这些毒素与喀麦隆儿童的死亡有关。

今年3月，向乌兹别克斯坦出口糖浆的马里恩生物技术公司（Marion Biotech）因18名儿童死于该产品而被吊销执照，部分员工被逮捕。

据《印度快报》报道，今年印度强制要求在出口前对止咳糖浆进行检测，以防止此类事件的发生。

 

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