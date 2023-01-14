世卫要求中国提供更详尽疫情数据

（德国之声中文网）世卫组织周六（1月14日）对中国发布新的疫情信息表示欢迎，但同时呼吁北京进一步提供更多、更详尽的相关数据。

当天，中国国务院联防联控机制召开新闻发布会，首次在放开防疫管控之后更新新冠死亡数字。据中国国家卫健委统计，12月8日至1月12日的一个多月中，新冠相关死亡病例达到将近6万例。而此前数周，官方通报的2020年以来的累计死亡人数仅5000余人。

包括世卫组织在内的国际公共卫生专家一再对中国信息不透明的做法提出批评。多项研究及模型推算均预计，2023年中国将有超过100万人因新冠相关感染死亡。

世卫组织总干事谭德赛周六同与中国国家卫生委员会主任马晓伟通话，谈到中国的疫情和防控。

世卫组织在一份声明中对中国公开发布疫情信息表示赞许，并提到，"中国官员向世卫组织和新闻发布会提供了一系列相关信息，包括门诊、住院、需要紧急治疗和重症监护的患者，以及与新冠感染相关的医院死亡病例。"

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



世卫组织称，正在分析中国方面提供的信息，以便更好地了解新冠流行情况以及这一波疫情在中国的影响。"世卫同时还承诺向中国提供更多的技术咨询和支持。

该组织表示，中国这一次新冠爆发的流行病学特征与其他国家的情况相似，即由奥密克戎变体引起的快速而密集的感染潮，这尤其威胁到老年人或有基础疾病的人。

世卫称，"中国报告的数据显示病例数、住院率和需要重症监护的人数有所下降。世卫组织已要求中国按省份、以及时间段分列更详细的数据。"

（路透社、法新社）

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