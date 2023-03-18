 世卫要求中国分享全部数据证实新冠病毒源于自然 | 科技环境 | DW | 07.04.2023

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科技环境

世卫要求中国分享全部数据证实新冠病毒源于自然

在今年3月有新线索显示新冠病毒起源于自然界之后，世卫组织要求中国提供全部有关信息，不然，所有对新冠病毒源头的猜测都会继续下去。

世卫大会：右为新冠项目负责人凡科霍夫，谭德塞在中间

世卫大会：右为新冠项目负责人凡科霍夫，谭德塞在中间

（德国之声中文网）世界卫生组织认为中国肯定还掌握着更多有助于解密新冠病毒起源的数据。世卫总干事谭德塞要求中国分享所有相关的重要信息，他说，"在没有办法拿到中国的信息之前，所有对新冠起源的猜测都会存在下去。"他说，如果北京方面提供尚缺的数据，我们将知道"发生了什么或者它是怎样发生的"，"这也是为什么我们一直坚持要求中国在这一点上进行合作"。

3年多前，新冠疫情爆发，从那以后，对其起源的激烈争论就没有停止过。实验室泄漏或者自然界病毒从动物转跳到人类，两种理论同时并存，势不两立，不仅在科学工作者当中出现分歧，美国政府下属的一些机构，包括情报单位，也对新冠起源得出不同的结论。中国坚决否认实验室泄漏理论。中国政府还担心被指责要为全球新冠大流行承担后果。这一背景下，在中国宣传工具的叙事里，病毒可能起源于国外，而不是中国。

世卫专家抵达武汉 调查疫情起源

新研究支持新冠病毒源于自然

上月，人们找到新证据，证实武汉华南海鲜批发市场曾贩卖狸猫（学名：貉， raccoon dogs），而现已所知，狸猫能携带和传播跟新冠病毒十分类似的冠状病毒。人们当年在华南海鲜市场发现了首个人类新冠感染病例。

今年3月中旬，一个偶然的机会，世卫研究者在一个只开放很短时段的国际数据库里，取得了这些基因数据，他们说，新数据支持病毒源于自然界动物的理论，即可能在海鲜市场，野生动物携带的病毒传染给人类。不过，研究者还说，目前的数据还不足以最终证实以上理论。

世卫新冠疫情项目小组负责人凡科霍夫（Maria Van Kerkhove）周四（4月6日）对记者说，新的信息只提供了"线索"，而不是明确的"答案"。她表示，2020年1月和2月收集的数据早在3年前就应当分享。"没有信息，没有数据进行实质性评估，对我们而言，便很难给出一个具体的答案。在目前，我们尚无法就新冠起源做出具体回答"。

她表示，坚信中国"了不起的科学家"已经进行了更多的科研，收集了更多的重要数据。"我们知道，那里有更多信息"，"我们需要科学工作者、公共卫生人士以及官员分享这些数据，这不是一场游戏"。

病毒起源调查报告发布后争议持续

立即分享原始数据，美国也该这样做

周四发表的《科学》杂志里，凡科霍夫在前言写道，她相信中国还有尚未分享的数据，包括在武汉华南海鲜市场里交易的野生与养殖动物的数据、对武汉以及全国人和动物的检测数据，以及武汉冠状病毒实验室的操作情况。

她写道，"比如，现成的实验室的审核数据没有分享"，她要求中国"立即"分享有关新冠病毒的所有数据。

凡科霍夫也要求美国为不久前公布的支持实验室泄漏理论的调查结果提供原始数据。

与此同时，世卫总干事谭德赛强调溯源新冠病毒的重要性，指出，只有确定了病毒的起源，才能有效防止今后不再发生全球性流行疾病。他说，官方统计的数据显示，新冠疫情在全球造成近700万人死亡，而实际死亡人数要高出几倍，因此，新冠溯源也是一项"道德义务"。他表示，"我们必须排除哪怕是合理的怀疑，得出答案"。

（综合报道）

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