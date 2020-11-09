世卫脸书屏蔽台湾留言 专家批内容审查

(德国之声中文网) 当世界卫生大会仍在举行之际，11月12日却传出世界卫生组织的官方脸书屏蔽留言，在世界卫生大会直播贴文下方分享含有「Taiwan」相关字眼都无法出现。

德国之声记者实际测试，发现任何含有「Taiwan」丶「Taiwan Can Help」丶「R.O.C」或是「China」相关字眼的留言，全部都无法送出，留言旁边会出现红色惊叹号。

除了英文的留言无法送出外，简体与繁体中文与「台湾」或「中国」相关的留言，也都无法送出。台湾驻美代表萧美琴在推特上发言表示，如果世卫确实在脸书粉丝页特定贴文屏蔽台湾相关的留言，这代表脸书与世卫联手屏蔽台湾对抗新冠疫情的成功经验。

然而，脸书发言人告诉德国之声，脸书粉丝专业管理员可以自主管理所有访客在粉丝专页上的留言，包含预设自动封锁留言中可能出现的一些关键字词，管理员可藉此避免这些词汇出现在粉丝专页。他说：「该粉丝页因开启此项功能，而使部分留言的字词遭隐藏与禁用。」

一位不愿具名的学者告诉德国之声，此举显然是世界卫生组织刻意在屏蔽与台湾相关的留言，已明显构成内容审查。他说：「世界卫生组织拥有控制该粉丝页设定的权力，所以这很显然是由世卫自身建立的审查机制。」

德国之声记者实际测试，发现任何含有「Taiwan」丶「Taiwan Can Help」丶「R.O.C」或是「China」相关字眼的留言，全部都无法送出，留言旁边会出现红色惊叹号。

不少台湾网民为了绕过世界卫生组织的内容审查机制，在该则直播的留言处，将「Taiwan」的字眼与各式符号做结合，意图藉此「反击」世卫审查台湾相关的留言。

在本周世界卫生大会复会之前，美国丶台湾外交友邦与多个欧洲国家都向世卫秘书长谭德塞递出陈情书，希望世卫能让台湾以观察员的身份，参与世界卫生大会，不过最後台湾并未受邀参加。

台湾参与世卫持续受阻

在世卫大会上，美国丶日本与11个台湾友邦在发言时，直接提及台湾，并对台湾被纳入世卫表达强烈支持。然而世界卫生大会的挪威籍主席拉森 (Bjørn-Inge Larsen) 先是在提案阶段，决定不将「邀请台湾作为观察员参加世卫大会」列入议程。接着，拉森在10日台湾友邦史瓦帝尼发言支持台湾时，打断史瓦帝尼发言，并提醒接下来要发言的国家「不要谈观察员的问题」。

台湾外交部长吴钊燮12日上午针对台湾参与世卫受到打压做出回应，表示对世卫秘书处的作法感到不满与遗憾，并称已向世卫提出抗议。吴钊燮强调，台湾参与世卫的权益已获得世界上越来越多人支持，其中包含欧洲等地超过1700名议员。

自从今年初新冠疫情爆发以来，台湾与世界卫生组织之间的角力多次引发国际关注。自从台湾防疫成果受到全球瞩目後，国际社会中支持台湾加入世卫的声浪也越来越高。美国在今年5月世卫大会召开前，邀请澳大利亚丶英国丶法国与德国签署一封给世卫秘书长谭德塞的信函，内容要求他邀请台湾出席五月中举行的世卫大会。

最终，邀请台湾参加世卫的议题，并未被列入5月世卫大会的议程，美国国务卿蓬佩奥当时也抨击世卫的决定，批评该决定进一步损害世卫的公信力与效力。

今年4月，世卫秘书长谭德塞曾公开指控台湾政府纵容台湾网民对他进行人身攻击，台湾总统蔡英文当时对谭德塞的言论表示抗议，并提出希望邀请他访台，让他体验台湾人民如何在遭受歧视和孤立之中。她表示，台湾会坚持走向世界丶贡献国际社会。

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