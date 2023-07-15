世卫组织：阿斯巴甜可能致癌

（德国之声中文网）世卫组织国际癌症研究机构（IARC）本周五（7月14日）发布了阿斯巴甜（Aspartam，E 951）对健康影响的评估报告，将这款无糖甜味剂列为“可能对人类致癌”。

作为人工合成甜味剂，阿斯巴甜被广泛应用于食品工业。许多加工食品中都有它，尤其是低糖的碳酸饮料、烘焙食品、奶制品，以及无糖的口香糖、早餐麦片、速溶咖啡和即食菜肴等。

“癌症是世界上导致死亡的最常见原因之一。科学界一直致力于对可能或有助于引发癌症的因素就行评估，以期减少癌症导致的死亡。”世卫组织负责食品安全的主任布兰卡（Francesco Branca）在公布报告时表示：“对阿斯巴甜的评估显示，尽管正常用量不会造成大的安全问题，但其潜在的后果还必须通过更多、更好的研究来调查。”

阿斯巴甜是一种人工合成的甜味剂

喝白水最好

“我们并不建议消费者完全拒绝甜味剂，但我们建议有节制的享用。”布兰卡解释说，如果购物时会在超市里斟酌，是选择含糖还是含甜味剂的软饮料，则不妨考虑第三种选项——喝白水或其它没有甜味的饮料。

设在法国里昂的国际癌症研究机构在最新一期的《柳叶刀癌症医学》期刊上发表了有关研究结果。研究者们在3个临床研究中发现了阿斯巴甜与某种肝癌存在关联的有限依据。

在这类研究中，科学家判断的是一种物质是否在理论上可能致癌，但并没有考虑一个人要摄入多少剂量才会引发患癌的风险。

根据目前欧盟的建议，阿斯巴甜的每日最高摄入量为每公斤体重40毫克。世卫组织解释说，一个体重70公斤的人，每天饮用十多罐阿斯巴甜高含量的软饮料才会达到这一标准。因此根据目前的认知，并不如此“放纵”的消费者，不会面临更高的癌症风险。



（德新社、路透社）

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