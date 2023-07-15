 世卫组织：阿斯巴甜可能致癌 | 科技环境 | DW | 15.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

世卫组织：阿斯巴甜可能致癌

阿斯巴甜是全球使用最广泛的甜味剂之一。世卫组织癌症研究机构的最新报告指出，阿斯巴甜有可能致癌，但正常摄入量并不会提高健康风险。

许多想减少糖摄入的人会选择甜味剂作为替代

许多想减少糖摄入的人会选择甜味剂作为替代

（德国之声中文网）世卫组织国际癌症研究机构（IARC）本周五（7月14日）发布了阿斯巴甜（Aspartam，E 951）对健康影响的评估报告，将这款无糖甜味剂列为“可能对人类致癌”。

作为人工合成甜味剂，阿斯巴甜被广泛应用于食品工业。许多加工食品中都有它，尤其是低糖的碳酸饮料、烘焙食品、奶制品，以及无糖的口香糖、早餐麦片、速溶咖啡和即食菜肴等。

“癌症是世界上导致死亡的最常见原因之一。科学界一直致力于对可能或有助于引发癌症的因素就行评估，以期减少癌症导致的死亡。”世卫组织负责食品安全的主任布兰卡（Francesco Branca）在公布报告时表示：“对阿斯巴甜的评估显示，尽管正常用量不会造成大的安全问题，但其潜在的后果还必须通过更多、更好的研究来调查。”

阿斯巴甜是一种人工合成的甜味剂

阿斯巴甜是一种人工合成的甜味剂

喝白水最好

“我们并不建议消费者完全拒绝甜味剂，但我们建议有节制的享用。”布兰卡解释说，如果购物时会在超市里斟酌，是选择含糖还是含甜味剂的软饮料，则不妨考虑第三种选项——喝白水或其它没有甜味的饮料。

设在法国里昂的国际癌症研究机构在最新一期的《柳叶刀癌症医学》期刊上发表了有关研究结果。研究者们在3个临床研究中发现了阿斯巴甜与某种肝癌存在关联的有限依据。

在这类研究中，科学家判断的是一种物质是否在理论上可能致癌，但并没有考虑一个人要摄入多少剂量才会引发患癌的风险。

根据目前欧盟的建议，阿斯巴甜的每日最高摄入量为每公斤体重40毫克。世卫组织解释说，一个体重70公斤的人，每天饮用十多罐阿斯巴甜高含量的软饮料才会达到这一标准。因此根据目前的认知，并不如此“放纵”的消费者，不会面临更高的癌症风险。

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    能让人成瘾！

    至少在对肥胖人群的检查中显示，高热量会刺激大脑释放多巴胺而让人上瘾，其在大脑中成瘾的途径与烟、酒类似。人们可以进行自我检测：比如10天不喝含糖饮料和食物。如果戒糖1到2天后出现头疼、烦躁不安和强烈的食糖欲望，说明已出现断瘾症状！

  • Bildergalerie Zucker dicker Mann

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可引发肥胖！

    糖类物质在人体内能以2到5倍的速度转化成脂肪。也就是说，糖可以直接转化为脂肪。此外，人体摄入的果糖类物质也通过肝脏代谢。过量使用容易导致脂肪肝。另一方面，食糖过量还可能导致胰岛素抵抗，最终换上2型糖尿病。一种终身疾病。

  • Bildergalerie Zucker schlechte Stimmung

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    影响人的心情！

    少量糖可帮助人体合成血清素，让人释放好心情，但若是过量则可能导致抑郁和焦虑。血糖水平的突然变化会带来烦躁和情绪波动，使人紧张或喜怒无常。

  • Bildergalerie Zucker Frauen mit Falten

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    加速衰老速度！

    皮肤组织的糖化会使人看起来更老。糖分子附着在胶原纤维上，导致胶原纤维硬化，失去固有弹性。糖化毒素积累在体内，导致细胞更快速的衰老。皮肤容易松弛，看起来比实际年龄要老。

  • Bildergalerie Zucker Darm

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    可摧毁正常的肠道菌群！

    健康的倡导菌群有助于肠道的消化，防止有害细菌。但肠道内积累越多的糖分，越容易引起致病性后果。真菌和寄生虫喜欢肠道内的糖分。食糖过量也容易引起腹胀、便秘和腹泻。

  • Bildergalerie Zucker agressive Kinder

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    易唤起攻击性！

    食糖过量的人极有可能有过激行为。我们也知道，爱吃糖的孩子有所谓的多动症：食糖摄入增加可降低人的集中力，始终处于活跃状态，坐不住。因此儿童尤其在校期间应吃不含糖食物。

  • Ekel Schnupfen

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    削弱人体免疫系统！

    食用过多糖能削弱人体免疫力。在摄入过多糖分不久，就会降低人体40%的免疫力，使白细胞内维生素C含量减少。白细胞能帮助人体对抗病毒和细菌。

  • Bildergalerie Zucker Alzheimer

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    老年痴呆的危险因子！

    阿尔茨海默症俗称老年痴呆。研究表明，过量食糖会使阿尔茨海默症的发病危险增加。2013年发表的一项研究报告显示，胰岛素抵抗和高血糖增加神经退行性疾病的风险。

  • Bildergalerie Zucker Krebszellengrafik

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    增加患癌风险！

    肿瘤细胞需要大量的糖帮助其繁殖。一个由国际医学专家团队组成的，由美国哈佛医学院Lewis Cantley教授领导的小组研究了，糖在肿瘤细胞的形成中发挥的作用。这位生活学家建议，饮食中能少吃，就尽量少吃糖。

  • Bildergalerie Zucker Frau kann sich nichts merken

    食糖过量结出的“十大苦果 ”

    让人变得愚钝！

    过多的糖会损伤人的记忆力。柏林人查里特（Charité）的一项研究显示，升高的血糖水平降低可降低人类大脑海马区的记忆功能。



（德新社、路透社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Junk food advertising. File photo dated 09/07/14 of a pile of cheeseburgers and french fries, as teenagers are more than twice as likely to be obese if they can remember seeing a junk food advert every day, according to a report. Issue date: Thursday March 15, 2018. Cancer Research UK found the obesity risk doubled for teens who could recall seeing such campaigns on any advertising platform every day compared with those who could not remember seeing any in the last month. See PA story CONSUMER JunkFood. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:35529016

不良饮食习惯可能会影响认知能力 22.01.2023

两个甜甜圈或半张冷冻披萨含有 400 至 500 千卡的热量。一项研究结果显示，如果我们每天吃这么多快餐，认知能力将会降低。

Themenbild - Haribo Ort: Winden 02.07.2014 Bild: Haribo, Gummibaerchen Themenbild, Featurebild, Symbolbild, Foto: Eibner

甜蜜的陷阱：糖会杀死肠道有益菌群 02.10.2022

我们所吃的东西会影响我们的肠道微生物群以及我们的健康。一项小鼠实验结果表明，糖会杀死若干能防止肥胖和疾病的肠道细菌。那么，再也不能吃巧克力了？

Arm bei der Blutabnahme, sie sind von Cem Adam Springer gemacht und für die DW freigegeben.

生活中随处可见的毒素——永久化学物质 26.02.2023

“永久污染项目”在整个欧洲标识出超过17000个受全氟/多氟烷基物质（PFAS）污染的地点，这种有毒的永久化学物质已在人体血液中被检测到。

广告

经济纵横

中欧班列是中国“一带一路”上的明星项目（资料图片）

独家调查：当“运了吗？”变成“运去哪儿啦？”

一个名为“运了吗”的微信小程序，本来应该为疫情期间无法回国的欧洲华人带来来自家乡的慰藉。最后却成为了无数人的噩梦。这是一场酝酿已久的骗局？还是由公司经营不善引发的个别事件？德国之声深入调查。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。