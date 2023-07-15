世卫组织：阿斯巴甜可能致癌

（德国之声中文网）世卫组织国际癌症研究机构（IARC）本周五（7月14日）发布了阿斯巴甜（Aspartam，E 951）对健康影响的评估报告，将这款无糖甜味剂列为“可能对人类致癌”。
作为人工合成甜味剂，阿斯巴甜被广泛应用于食品工业。许多加工食品中都有它，尤其是低糖的碳酸饮料、烘焙食品、奶制品，以及无糖的口香糖、早餐麦片、速溶咖啡和即食菜肴等。
“癌症是世界上导致死亡的最常见原因之一。科学界一直致力于对可能或有助于引发癌症的因素就行评估，以期减少癌症导致的死亡。”世卫组织负责食品安全的主任布兰卡（Francesco Branca）在公布报告时表示：“对阿斯巴甜的评估显示，尽管正常用量不会造成大的安全问题，但其潜在的后果还必须通过更多、更好的研究来调查。”
阿斯巴甜是一种人工合成的甜味剂
喝白水最好
“我们并不建议消费者完全拒绝甜味剂，但我们建议有节制的享用。”布兰卡解释说，如果购物时会在超市里斟酌，是选择含糖还是含甜味剂的软饮料，则不妨考虑第三种选项——喝白水或其它没有甜味的饮料。
设在法国里昂的国际癌症研究机构在最新一期的《柳叶刀癌症医学》期刊上发表了有关研究结果。研究者们在3个临床研究中发现了阿斯巴甜与某种肝癌存在关联的有限依据。
在这类研究中，科学家判断的是一种物质是否在理论上可能致癌，但并没有考虑一个人要摄入多少剂量才会引发患癌的风险。
根据目前欧盟的建议，阿斯巴甜的每日最高摄入量为每公斤体重40毫克。世卫组织解释说，一个体重70公斤的人，每天饮用十多罐阿斯巴甜高含量的软饮料才会达到这一标准。因此根据目前的认知，并不如此“放纵”的消费者，不会面临更高的癌症风险。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
能让人成瘾！
至少在对肥胖人群的检查中显示，高热量会刺激大脑释放多巴胺而让人上瘾，其在大脑中成瘾的途径与烟、酒类似。人们可以进行自我检测：比如10天不喝含糖饮料和食物。如果戒糖1到2天后出现头疼、烦躁不安和强烈的食糖欲望，说明已出现断瘾症状！
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
可引发肥胖！
糖类物质在人体内能以2到5倍的速度转化成脂肪。也就是说，糖可以直接转化为脂肪。此外，人体摄入的果糖类物质也通过肝脏代谢。过量使用容易导致脂肪肝。另一方面，食糖过量还可能导致胰岛素抵抗，最终换上2型糖尿病。一种终身疾病。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
影响人的心情！
少量糖可帮助人体合成血清素，让人释放好心情，但若是过量则可能导致抑郁和焦虑。血糖水平的突然变化会带来烦躁和情绪波动，使人紧张或喜怒无常。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
加速衰老速度！
皮肤组织的糖化会使人看起来更老。糖分子附着在胶原纤维上，导致胶原纤维硬化，失去固有弹性。糖化毒素积累在体内，导致细胞更快速的衰老。皮肤容易松弛，看起来比实际年龄要老。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
可摧毁正常的肠道菌群！
健康的倡导菌群有助于肠道的消化，防止有害细菌。但肠道内积累越多的糖分，越容易引起致病性后果。真菌和寄生虫喜欢肠道内的糖分。食糖过量也容易引起腹胀、便秘和腹泻。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
易唤起攻击性！
食糖过量的人极有可能有过激行为。我们也知道，爱吃糖的孩子有所谓的多动症：食糖摄入增加可降低人的集中力，始终处于活跃状态，坐不住。因此儿童尤其在校期间应吃不含糖食物。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
削弱人体免疫系统！
食用过多糖能削弱人体免疫力。在摄入过多糖分不久，就会降低人体40%的免疫力，使白细胞内维生素C含量减少。白细胞能帮助人体对抗病毒和细菌。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
老年痴呆的危险因子！
阿尔茨海默症俗称老年痴呆。研究表明，过量食糖会使阿尔茨海默症的发病危险增加。2013年发表的一项研究报告显示，胰岛素抵抗和高血糖增加神经退行性疾病的风险。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
增加患癌风险！
肿瘤细胞需要大量的糖帮助其繁殖。一个由国际医学专家团队组成的，由美国哈佛医学院Lewis Cantley教授领导的小组研究了，糖在肿瘤细胞的形成中发挥的作用。这位生活学家建议，饮食中能少吃，就尽量少吃糖。
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食糖过量结出的“十大苦果 ”
让人变得愚钝！
过多的糖会损伤人的记忆力。柏林人查里特（Charité）的一项研究显示，升高的血糖水平降低可降低人类大脑海马区的记忆功能。
（德新社、路透社）
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