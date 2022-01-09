 世卫组织：烟草业是世界最大污染者之一 | 科技环境 | DW | 31.05.2022

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科技环境

世卫组织：烟草业是世界最大污染者之一

吸烟不仅有害健康，还带来巨大的环境污染。值5月31日世界无烟日之际，世卫组织发表报告，指责烟草业是 "世界最大的污染者 "之一。

Malawi Lokale Arbeiter zwischen riesigen Taschen mit getrockneten Tabakbättern in einer Halle

马拉维烟农

（德国之声中文网）在为世界无烟日撰写的报告中，世卫组织呼吁应该让烟草行业为森林砍伐、有害气体排放以及烟蒂造成的环境破坏付出代价。

根据该报告，烟草业每年要对大约6亿棵树被砍伐负责--占全球森林砍伐量的5%。此外，烟草种植占用了20万公顷的土地。由于大多数烟草是在缺水和耕地的较贫穷国家种植，烟草作物是以牺牲粮食生产为代价。而烟草制品的生产又消耗了2200万吨水。根据该报告，在这个过程中还产生了8400万吨二氧化碳。

当烟头被扔掉时，"超过7000种有毒化学物质 "被释放到环境中。世卫组织健康促进主任克雷赫（Rüdiger Krech）告诉法新社，每年约有4.5万亿个烟头流入海洋、河流，被丢弃在人行道和海滩上，而每一个烟头都能污染一百升水。香烟过滤嘴、香烟包装和电子烟也大大增加了塑料垃圾。

世卫组织强调，没有证据表明过滤嘴香烟与无过滤嘴香烟相比有任何健康上的益处，因此，它呼吁将香烟过滤嘴作为一次性塑料处理，并考虑加以禁止。

高达四分之一的烟农患有所谓的青烟病，这是一种通过皮肤吸收尼古丁而引起的中毒。克雷赫说，整天处理烟叶的农民每天摄入的尼古丁相当于50支香烟。他说，这对参与烟草种植的许多儿童来说尤其糟糕。他说："想象一下，一个12岁的孩子每天要接触50支香烟！"据估计，吸烟本身每年会导致800万人死亡。

Tabakernte in China

高达四分之一的烟农患有所谓的青烟病

报告还指出迄今为止由纳税人承担的巨大费用。例如，每年中国支付约26亿美元用于清理烟草垃圾，这个数字在印度为约7.66亿美元，在巴西和德国分别为约2亿美元。世卫组织呼吁工业界根据 "谁污染谁付费 "的原则为环境损害付费。克雷赫说，重要的是，"工业界要为其造成的混乱付出代价"。

（法新社）

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